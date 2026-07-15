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مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية على الأردن

  • 15 تموز 2026
  • 14:56
مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية على الأردن

خبرني  - دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن، وما رافقها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الحيوية.

وأكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان ، الأربعاء، أن ما أقدمت عليه إيران يمثل تصعيدا غير مسبوق، ويعكس إصرارا واضحا على خرق كافة القواعد والأعراف الدولية، واستهانة مرفوضة بعواقب جر المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأشار إلى أن استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية لا يهدد الدول المستهدفة وحدها، بل يمس بصورة مباشرة أمن المنطقة بأسرها، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية ورادعة تكفل وقف الاعتداءات الإيرانية المتكررة، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين، ويحول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

وشدد على أن مجلس التعاون يقف صفا واحدا مع البحرين والكويت والأردن، ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

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