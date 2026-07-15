هل الشاي المثلج يرطب جسمك أم يسبب لك الجفاف؟

خبرني - مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يمثل الشاي المثلج خياراً منعشاً ومفضلاً للكثيرين للتغلب على الحرارة، لكن يتساءل البعض دائماً عما إذا كان هذا المشروب يساهم فعلياً في ترطيب الجسم، أم أنه يسبب الجفاف بسبب احتوائه على الكافيين.

وتعتمد الإجابة الدقيقة على هذا التساؤل بوضوح على نوع الشاي المستخدم وكمية الكافيين التي يحتوي عليها الكوب الواحد.

وفي تقرير طبي نشره موقع "فيري ويل هيلث" المتخصص بالصحة، تبين أن الشاي المثلج يعد مشروباً مرطباً للجسم بشكل عام، ويمكنه المساهمة بفعالية في تلبية الاحتياجات اليومية من السوائل.

ورغم أن الفكرة الشائعة بربط الشاي بالجفاف تنبع من كون الكافيين مادة مدرة للبول، إلا أن الأبحاث العلمية تؤكد أن نسبة الكافيين في الشاي منخفضة للغاية ولا تؤدي إلى الجفاف، ما لم يتم استهلاكه بكميات مفرطة جداً تتجاوز عدة أكواب كبيرة دفعة واحدة، وهو ما يعادل أكثر من مئتين وخمسين ملليغراماً من الكافيين.

وبما أن الشاي المثلج يتكون في أساسه من الماء، فإن محتواه المائي يضاهي الماء العادي في قدرته على الترطيب. وقد أظهرت الدراسات أن تناول الشاي الأسود أو الأخضر بانتظام يحافظ على مستويات رطوبة الجسم تماماً كالماء، بفضل غناه بالسوائل ومضادات الأكسدة وبعض المعادن الحيوية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعد في توازن السوائل.

ومع ذلك، ينصح الخبراء بضرورة الحذر من العصائر والمشروبات الجاهزة التي تحتوي على سكريات مضافة أو محليات صناعية قد تقلل من الفوائد الصحية للمشروب.

وللحصول على أفضل مستويات الترطيب، يوصي أخصائيو التغذية باختيار الشاي المثلج غير المحلى، أو الاعتماد على شاي الأعشاب الخالي طبيعياً من الكافيين مثل الكركديه والنعناع والبابونج.

كما يُنصح دائماً بمراقبة مصادر الشاي وتجنب الأنواع التجارية المخلوطة بمواد منبهة قوية، لضمان البقاء في نطاق الاستهلاك الآمن والوصول إلى المعدل اليومي الموصى به من السوائل والذي يتراوح بين تسعة إلى ثلاثة عشر كوباً لضمان صحة ونشاط الجسم.