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اعتقال مسؤول التصنيع الكيماوي في عهد الأسد 

  • 15 تموز 2026
  • 14:44
اعتقال مسؤول التصنيع الكيماوي في عهد الأسد 

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم، أن وحداتها في محافظة اللاذقية نفذت عملية أمنية أسفرت عن اعتقال العقيد أحمد حبيب علي، المختص بالأسلحة الكيميائية، والمنحدر من بلدة حرف المسيترة في ريف القرداحة.

وقالت الوزارة إن الموقوف شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولاً عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة (417).

وبحسب نتائج التحقيقات الأولية، يُشتبه في أن العقيد أحمد حبيب علي أشرف على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين، يزن كل منها 250 كيلوغراماً، استُخدمت في هجمات استهدفت مدناً وبلدات سورية خلال عامي 2013 و2017.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف وتوثيق جميع الجرائم المنسوبة إليه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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