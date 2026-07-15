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تعهد أمريكي - بريطاني بدعم العملات المشفرة المستقرة

  • 15 تموز 2026
  • 14:22
تعهد أمريكي بريطاني بدعم العملات المشفرة المستقرة

خبرني - تعهدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتعزيز التعاون لدعم تبني العملات المشفرة المستقرة، في أحدث خطوة تعكس توجه الإدارة الأمريكية لتعزيز استخدام الأصول الرقمية المرتبطة بالدولار وتطوير الأطر التنظيمية الخاصة بها.

وأوصت الدولتان، في وثيقة مشتركة صدرت، اليوم، بوضع مسار تنظيمي واضح للعملات المستقرة الصادرة في أي من البلدين، بما يسهل استخدامها وتداولها عبر الحدود.

من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت»: «المبادرة تعكس التزام البلدين بتعزيز النمو الاقتصادي ووضع معايير عالمية تشجع الابتكار والمنافسة في الأسواق المالية».

معالجة التحديات

وتأتي هذه التوصيات في إطار مبادرة «فريق العمل العابر للأطلسي لأسواق المستقبل» التي أُطلقت في سبتمبر الماضي بهدف معالجة التحديات التنظيمية العابرة للحدود التي تواجه شركات الأصول الرقمية، وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتضمنت التوصيات الأمريكية البريطانية إنشاء مجموعة عمل لتعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية بشأن قواعد الأصول الرقمية، ودعم مراجعة تجريها لجنة «بازل» للرقابة المصرفية حول كيفية احتساب الأصول الرقمية ضمن متطلبات رأسمال البنوك.

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