قصة طُفيلي صغير أربك 34 ولاية أمريكية.. !

خبرني - كانت ولاياتٌ أمريكية كثيرة تستيقظ على أخبارٍ متلاحقة عن مرضٍ غامض بدأ يتسلّل بصمت عبر موائد الناس. لم يكن الأمر في بدايته أكثر من حالات متفرقة لإسهال حاد، لكن شيئاً ما كان مختلفاً هذه المرة؛ فالأعراض كانت تعود بعد أن تختفي، وكأن المرض يرفض المغادرة.

مع مرور الأيام، بدأ الخط البياني يرتفع بسرعة غير مألوفة. وفي تقريرٍ عاجل، أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية؛ منها (CDC)، أن البلاد تواجه تفشّياً واسعاً لعدوى داء (السيكلوسبورا)، وهو طفيلي مجهري لا يُرى بالعين، لكنه يترك أثراً واضحاً في أجساد المصابين. أكثر من سبعة آلاف حالة مؤكدة أو مشتبه بها ظهرت في 34 ولاية، لتتحول العدوى من مشكلة صحية محدودة إلى أزمة وطنية تمتد على خارطة البلاد.



في الأسواق، كانت المنتجات الطازجة تُعرض كعادتها: الخضراوات الورقية، الأعشاب، والتوت بأنواعه. لكن خلف هذا المشهد اليومي، كانت هناك قصة أخرى؛ فهذه المنتجات تحديداً هي الأكثر ارتباطاً بالطفيلي الذي ينتقل عبر الغذاء الملوث. كثيرون لم يكونوا يعلمون أن غسلةً ناقصة أو مياه ريٍّ غير آمنة قد تكون كافية لبدء رحلة المرض.

الأطباء في غرف الطوارئ كانوا يلاحظون نمطاً غريباً: المرض يبدأ بإسهال شديد، ثم يفقد المريض شهيته، ويشعر بإرهاق لا يشبه التعب العادي، وقد يصاحبه قيء وحمى. ثم، وبعد أيام من التحسُّن، تعود الأعراض من جديد. هذا التذبذب دفع الجمعية الطبية الأمريكية إلى التحذير من انتكاسات محتملة، مؤكدةً أن المرض قد يخدع المصاب قبل أن يعود بقوة أكبر.

في إحدى الولايات، كانت سيدةٌ تقف أمام قسم الطوارئ وهي تحمل طفلها الذي بدا مُرهقاً من الإسهال المتواصل. قالت للطبيب إنها ظنّت أن الأمر مجرد نزلة معوية، لكن الأعراض عادت بعد أن تحسّن. الطبيب لم يكن بحاجة إلى الكثير من الوقت ليشتبه في (السيكلوسبورا)، فقد أصبح المرض حديث كل المستشفيات.

ومع اتساع رقعة التفشي، بدأت السلطات الصحية في سباقٍ مع الزمن. فرق الرقابة الغذائية انتشرت في المزارع ومراكز التعبئة، تبحث عن مصدر التلوث الذي قد يكون في ولاية واحدة أو ربما في سلسلة توريد تمتد عبر عدة ولايات. وفي الوقت نفسه، كانت حملات التوعية تنتشر عبر الشاشات ووسائل التواصل، تحثّ الناس على غسل المنتجات جيداً، وطهو ما يمكن طهوه، وتوخي الحذر عند تناول الطعام خارج المنزل.

في الوقت الذي كانت فيه غرف الطوارئ تمتلئ بالمراجعين، كانت بعض الفرق الرياضية في الولايات المتأثرة تُعيد النظر في قوائم الطعام داخل معسكراتها؛ فالطفيلي الذي يتسلّل عبر المنتجات الطازجة لا يفرّق بين طفلٍ في طوارئ ومستوى رياضيٍّ محترف، قد يكون قادراً على إرباك جدول تدريبات لاعب قبل مباراة دولية. من حسن الطالع، لم تُسجّل إصابات بين لاعبين، لكن الطواقم الطبية بدأت تتعامل مع الأمر بجدية، فالإسهال الحاد وفقدان الشهية ليسا مجرد أعراض عابرة بالنسبة لمن يعتمد جسده كأداة عمل. لا سيما في ظل مشاركة بعض المنتخبات في كأس العالم؛ كان الحرص على سلامة الغذاء داخل المعسكرات جزءاً من خطة الوقاية، وكأن الطفيلي أصبح خصماً غير مرئيٍّ يجب الحذر منه قبل أي مواجهة على أرض الملعب.

ورغم أن المرض نادراً ما يكون خطيرًا على الحياة، إلا أن انتشاره بهذا الشكل أثار قلقاً واسعًاً، خصوصاً مع صعوبة تحديد مصدره بسرعة. فالأمر لا يتعلق بفايروس ينتقل بين الناس، بل بطُفيلي يحتاج إلى وقت طويل ليصبح معدياً، ما يجعل تتبّع مساره أكثر تعقيداً.

ومع استمرار التحقيقات، بقيت الحقيقة الأهم واضحة: أن المرض كشف هشاشة سلسلة الغذاء في بعض المناطق، وأعاد تسليط الضوء على أهمية الرقابة الصحية، ليس فقط في لحظة التفشي، بل في كل يوم يمرّ على المزارع والأسواق والمطاعم.

وفي نهاية اليوم، وبينما كانت الولايات تواصل جهودها لاحتواء التفشي، بقيت النصيحة الأكثر تكرارًا هي الأبسط: اغسلوا منتجاتكم جيداً، فالصحة تبدأ من التفاصيل الصغيرة.