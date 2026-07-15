انطلاق الموسم الخامس من تحدي أورنج الصيفي تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي لتسريع نمو الأعمال)

خبرني - أعلن مركز أورنج الرقمي عن انطلاق النسخة الخامسة من تحدي أورنج الصيفي 2026 تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي لتسريع نمو الأعمال"، لربط المواهب الشابة والشركات الناشئة بتحديات واقعية تسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ملموسة ذات أثر إيجابي على المجتمع وتلبي احتياجاته.

ويجمع التحدي بين الشركات الناشئة، والمبتكرين، وطلبة الجامعات، والخريجين الجدد ضمن فرق متعددة التخصصات لتطوير واختبار حلول ذكية تخص خدمات أورنج، مثل: Orange Money، وOrange Energy، وMax it، بدعم من مركز أورنج الرقمي وموظفي الشركة وشركائها العالميين.

وتُعد هذه المبادرة محركاً أساسياً للنجاح، لما توفره من التوجيه الفني والتجاري، وفرص الوصول إلى خبراء المجال وتعزيز حضورهم في السوق، وإمكانية تطبيق حلولهم وتوسيع نطاقها.

وأكدت أورنج الأردن أن البرنامج يساعد على تسريع تطوير حلول تقنية جاهزة للسوق ذات أثر ملموس وقابلية للنمو، تجسيداً لمكانتها كشريك رقمي موثوق وضمن جهودها لتشكيل المشهد الرقمي في المملكة. ويأتي هذا انطلاقاً من إيمان الشركة بأن الابتكار الحقيقي هو الذي يواكب المتطلبات الفعلية للسوق. فمن خلال هذا التحدي، تلتقي الكفاءات الشابة بخبرات الشركة لابتكار أدوات ذكية تفتح آفاقاً جديدة للتوظيف، وريادة الأعمال، وتمكين التحول الرقمي الأردني.

ومن الجدير بالذكر أن تحدي أورنج الصيفي هو مسابقة سنوية تبدأ على مستوى إقليمي بين فرق ممثلة لـ 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تبدأ الرحلة بتزويد كافة الفرق بفترة تدريب وإرشاد شاملة تمتد لثلاثة أشهر داخل بيئة داعمة من برامج مركز أورنج الرقمي، ثم تتأهل ثلاث شركات ناشئة من كل دولة للمشاركة في المسابقة على مستوى عالمي. وتحظى المشاريع الفائزة بمنح مالية قيّمة لارتقاء أعمالها، فضلاً عن اكتساب رؤية واضحة إلى جانب الاستفادة من الدعم المتقدم ومسارات التسريع التي يوفرها مختبر التصنيع الرقمي.

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