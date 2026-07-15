سقوط لم يحدث منذ 40 عاما.. الخسارة أمام إسبانيا تكشف حجم الصدمة الفرنسية

خبرني - تبخرت آمال المنتخب الفرنسي في بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الـ3 على التوالي بعدما خسر أمام إسبانيا 0-2 في نصف نهائي مونديال 2026، في مواجهة شهدت سقوط عدد من الأرقام القياسية.

وأنهت إسبانيا مشوار فرنسا نحو اللقب، بعدما وجهت لها واحدة من أقسى الضربات في البطولات الكبرى خلال عهد ديشامب، لتحجز بطاقة التأهل إلى النهائي، حيث تنتظر الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين، فيما سيخوض المنتخب الفرنسي مباراة تحديد المركز الثالث بحثا عن إنهاء البطولة على منصة التتويج.

وتأتي هذه الخسارة في ظل توقعات برحيل ديشامب عن قيادة المنتخب الفرنسي بعد نهاية المونديال، مع اقتراب تولي أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان المسؤولية الفنية خلفا له.

ووفقا لإحصائيات أوبتا، توقفت سلسلة فرنسا التاريخية في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، بعدما تعرضت لأول هزيمة منذ الخسارة أمام ألمانيا في ربع نهائي مونديال 2014، لتنتهي مسيرة استمرت 11 مباراة متتالية دون خسارة في الأدوار الحاسمة من البطولة.

من جانبها، أكدت شبكة ستاتس فوت أن خروج فرنسا من نصف النهائي جاء للمرة الأولى منذ نسخة 1986، عندما ودعت البطولة بعد خسارتها أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 2-0.

وأضافت الشبكة أن الخسارة أمام إسبانيا تعد الأثقل لفرنسا في بطولة كبرى خلال عهد ديشامب، كما أنها أول هزيمة للمنتخب بفارق هدفين في بطولة كبرى منذ السقوط أمام إسبانيا بالنتيجة ذاتها في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2012.

كما أصبحت خسارة نصف النهائي أمام إسبانيا أكبر هزيمة تتعرض لها فرنسا في الأدوار الإقصائية لكأس العالم منذ مواجهة ألمانيا الغربية عام 1986.

ولم تتوقف الأرقام السلبية عند هذا الحد، إذ كشفت "ستاتس فوت" أن المنتخب الفرنسي فشل في هز الشباك لأول مرة منذ مواجهته أمام كرواتيا في مارس 2025.

كذلك أنهت إسبانيا سلسلة أخرى لفرنسا، بعدما تذوق "الديوك" طعم الخسارة للمرة الأولى منذ سقوطهم أمام المنتخب الإسباني نفسه بنتيجة 5-4 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2025.

خروج مؤلم لفرنسا، لكنه يمثل نهاية مرحلة ذهبية قاد خلالها ديشامب المنتخب إلى لقب كأس العالم 2018، ووصافة مونديال 2022، قبل أن تبدأ حقبة جديدة مرتقبة بقيادة زيدان.