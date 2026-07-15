بعد 30 عاماً في الجزيرة.. كريشان يتساءل: هل من الصحي الاستمرار؟

خبرني - قال المذيع في قناة الجزيرة محمد كريشان إنه أكمل، بفضل الله، 30 عاماً من العمل في القناة، مشيراً إلى أنه بدأ يتساءل عن قيمة بقاء الصحفي في المؤسسة الإعلامية نفسها طوال هذه المدة، ومدى وجاهة احتفاظ المؤسسات الإعلامية بمذيعيها ومراسليها وصحفييها لعقود طويلة.

وأوضح كريشان أنه اطّلع على تجارب عدد من المؤسسات الإعلامية العالمية، مستعرضاً نماذج لصحفيين وإعلاميين واصلوا العمل في مؤسساتهم لعشرات السنين، من بينهم المذيع الأميركي دان راذر الذي أمضى 50 عاماً في شبكة CBS، ولاري كينغ الذي امتدت مسيرته الإعلامية 60 عاماً، منها 25 عاماً على شاشة CNN.

كما أشار إلى مورلي سيفر الذي عمل مراسلاً في برنامج "60 دقيقة" لمدة 46 عاماً، وليسلي ستال التي واصلت عملها في البرنامج نفسه لمدة 35 عاماً، إضافة إلى الإعلامي البريطاني ديفيد أتينبورو، صاحب الرقم القياسي في موسوعة غينيس، الذي بدأ العمل في BBC عام 1953 وما يزال حاضراً حتى اليوم.

واستعرض أيضاً مسيرة المذيع البريطاني ألستير ستيوارت الذي يقدم الأخبار على شاشة ITV منذ 42 عاماً، والإعلامية ليز دوسيت التي تعمل مراسلة ومذيعة في BBC منذ 46 عاماً.

وفي فرنسا، أشار كريشان إلى دومينيك شابات الذي يقدم برنامجاً على قناة M6 منذ عام 1987، وماريز بيرغو كبيرة مراسلي قناة France 2 منذ أكثر من 30 عاماً، وجيل بولو مقدم النشرة الرئيسية على قناة TF1، الذي بدأ مسيرته فيها منذ عام 1986 بعد عمله مراسلاً في لندن وواشنطن.

وأكد كريشان أن هذه النماذج تمثل تجارب ملهمة، معرباً عن أمله في أن يمنحه الله الصحة والقدرة على مواصلة مسيرته الإعلامية، وأن يكون الاستمرار مقروناً بالتميز والعطاء، وليس بمجرد الحضور.