إسرائيل.. السجن 5 سنوات لجندي إسرائيلي بتهمة التخابر مع إيران

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن حكماً بالسجن خمس سنوات صدر على جندي لإرساله إلى عميل إيراني مقاطع فيديو تُظهر اعتراض صواريخ.

وأوضح الجيش أن الجندي أرسل مقطعَي فيديو يتضمنان هذا النوع من اللقطات في يونيو (حزيران) 2025، أي خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، وأنه تلقى مبلغاً مالياً مقابل أحدهما.

وأشار بيان الجيش إلى أن الجندي زوّد العميل الإيراني بمقاطع فيديو أخرى صورت في مواقع مدنية.

وأوضح الجيش أن أحد المقاطع المرسلة من المواقع المدنية يوثق سقوط صاروخ، وكان الجندي عثر عليه على الإنترنت.

وأضاف البيان "بعد أن شعر بالضغط، أبلغ المتهم أحد المسؤولين في وحدته العسكرية بأنه كان على تواصل مع عميل أجنبي"، قبل أن يوقفه جهاز الأمن العام (الشاباك).

وأفاد بيان الجيش بأن التواصل مع الجندي الذي كان في الخدمة الإلزامية، تم عبر حسابه على تطبيق تلغرام الذي كان يتلقى من خلاله عروض عمل، أحدها من عميل إيراني لتنفيذ مهام تصوير.

وطلبت النيابة العامة الحكم بالسجن لسبع سنوات على الجندي الذي لم تذكر هويته.

وأوضح البيان أن "المحكمة أخذت في الاعتبار أن المتهم لم ينقل معلومات عسكرية أو معلومات حصل عليها بحكم مهامه العسكرية، وأنه هو من أنهى الاتصال بالعميل الأجنبي، كما أبلغ قادته بهذا الاتصال على الفور".

وأضاف "حكمت المحكمة على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، إلى جانب عقوبة سجن مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها ألف شيكل، وخفض رتبته" العسكرية.

وشنت إسرائيل في يونيو ( حزيران) 2025، هجوما على إيران واستمرت الحرب 12 يوما، أطلقت خلالها طهران صواريخ نحو الداخل الإسرائيلي.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية توقيف عدد من الإسرائيليين بتهم التجسس لصالح طهران، شملت جمع معلومات عن منشآت حساسة وقواعد عسكرية وشخصيات عامة، مقابل مبالغ مالية.

وتتهم إسرائيل إيران بتكثيف محاولات تجنيد إسرائيليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة منذ اندلاع الحرب في غزة، وتقول إن هذه المحاولات تصاعدت خلال المواجهة العسكرية المباشرة بين البلدين.