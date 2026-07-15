بعد وداع المونديال.. فرنسا تستعد للإعلان عن مدرب المنتخب الجديد

خبرني - بات أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان على أعتاب تولي تدريب منتخب فرنسا، خلفا للمدرب ديدييه ديشامب، في خطوة ينتظر الإعلان عنها رسميا خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما كشفه الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، تأتي هذه الخطوة بعد خروج المنتخب الفرنسي من نصف نهائي كأس العالم 2026، إثر خسارته أمام إسبانيا بهدفين دون رد، لتنتهي بذلك حقبة ديشامب التي امتدت منذ عام 2012.

ويعد ديشامب أحد أنجح المدربين في تاريخ "الديوك"، إذ قاد المنتخب للتتويج بلقب كأس العالم 2018، وبلوغ نهائي مونديال 2022، إلى جانب الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021، كما حافظ على حضور فرنسا بين كبار المنافسين في البطولات الكبرى طوال 14 عاما.

في المقابل، يستعد زيدان لخوض أول تجربة تدريبية على مستوى المنتخبات، بعد غياب عن العمل التدريبي منذ رحيله عن ريال مدريد في عام 2021، حيث صنع تاريخا استثنائيا مع النادي الملكي، بقيادته إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبين في الدوري الإسباني.

ويحظى تعيين زيدان بترقب كبير داخل الأوساط الكروية الفرنسية، إذ ينظر إليه منذ سنوات بوصفه المرشح الأبرز لخلافة ديشامب، على أمل قيادة جيل يضم نخبة من النجوم إلى مرحلة جديدة من النجاحات.