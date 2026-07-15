طلبة كلية الأعمال في عمان العربية يحصلون على شهادة Odoo المهنية

خبرني - في إطار جهود جامعة عمان العربية لتعزيز جاهزية طلبتها لسوق العمل، حصل (50) طالبًا وطالبة من مختلف تخصصات كلية الأعمال على شهادة Odoo Student Diploma المهنية، وذلك ضمن البرامج التدريبية والتطبيقية التي تنفذها الكلية في إطار شراكتها التعليمية مع شركة Odoo، بهدف تزويد الطلبة بالمهارات العملية والخبرات التطبيقية التي تتوائم مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتعزز من تنافسيتهم وفرصهم المهنية.

وتهدف البرامج إلى إكساب الطلبة مهارات عملية في استخدام أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، من خلال ربط المعارف الأكاديمية بالتطبيقات الرقمية المستخدمة في بيئة الأعمال، بما يشمل إدارة العمليات المالية والمحاسبية، والمبيعات، والمخزون، والموارد البشرية، وإدارة علاقات العملاء، حيث تم تنفيذ البرنامج بإشراف ومتابعة الدكتور عمار الرواحنة مساعد عميد كلية الأعمال في جامعة عمان العربية، الذي تابع استكمال الطلبة للمتطلبات التدريبية والمهنية اللازمة للتقدم للاختبار والحصول على الشهادة، مما يسهم في تنمية مهاراتهم الرقمية وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

وبهذه المناسبة أكد الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية على أن تأهيل الطلبة لمتطلبات سوق العمل يشكل أولوية استراتيجية للجامعة، من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية نوعية تسهم في تنمية مهاراتهم التقنية والمهنية والتحليلية، وأضاف أن الجامعة تحرص على تشجيع طلبتها على الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة، لما لها من دور في تعزيز كفاءاتهم، ورفع مستوى تنافسيتهم، وزيادة فرصهم في الالتحاق بأسواق العمل المحلية والإقليمية.

من جانبها أشادت الدكتورة عهود الخصاونة عميد كلية الأعمال جامعة عمان العربية، بالطلبة الذين اجتازوا متطلبات البرنامج بنجاح، مؤكدةً أن حصولهم على شهادة Odoo Student Diploma يشكل قيمة مضافة إلى معارفهم وخبراتهم التطبيقية، ويعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، لا سيما في ظل التطور المتسارع في استخدام الأنظمة الرقمية المتكاملة في مؤسسات الأعمال، وأن هذا الإنجاز يعكس حرص كلية الأعمال على ترسيخ التعلم التطبيقي، وتطوير شراكاتها المهنية، وتوفير برامج تدريبية نوعية تسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المهنية والرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي في قطاع الأعمال.