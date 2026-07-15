13 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة إثر استمرار العدوان الإسرائيلي

خبرني - استشهد 13 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي، إن ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة بلغ 13 شهيدا، منهم 12 شهيدا جديدا وشهيد متأثر بجراحه، فيما بلغ عدد الإصابات 18 إصابة.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ "وقف إطلاق النار" في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ 1,123 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3,616، إصابة وبلغ إجمالي حالات الانتشال 800 حالة.

وأوضحت أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بلغت 73,246 شهيدا و173,727 إصابة.

وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

واستشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، فجر الأربعاء، جراء غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط غزة، فيما تواصلت عمليات القصف والاستهداف في عدة مناطق من القطاع، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".