خبرني - في إطار دعم البنك العربي المتواصل لمبادرة "مدرستي"، إحدى مبادرات مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، شارك موظفو البنك في تنفيذ فعاليات الأندية الصيفية التي نظمتها المبادرة في كل من مدرسة محمد بن القاسم الثانوية للبنين بمنطقة القويسمة، ومدرسة المناخر الأساسية المختلطة في لواء سحاب، بمشاركة 100 طالب وطالبة، بواقع 50 طالبًا وطالبة من كل مدرسة.

وجاءت هذه الفعاليات امتداداً لبرنامج الأندية الطلابية "مساحتي"، أحد البرامج التي تنفذها مبادرة "مدرستي" في المدرستين على مدار عام دراسي كامل، بهدف توفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية والقيادية لدى الطلبة، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.

واستمرت فعاليات النادي الصيفي على مدار يومين، وتضمنت مجموعة متنوعة من الجلسات والأنشطة التفاعلية التي هدفت إلى توسيع معارف الطلبة وصقل مهاراتهم في مجالات متنوعة. وقدّم عدد من موظفي البنك العربي جلسات متخصصة تناولت موضوعات الثقافة المالية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والموارد البشرية، والتسويق، إلى جانب أنشطة تفاعلية ركزت على تعزيز التفكير والإبداع لدى الطلبة.

كما نفذ معلمو المدرستين مجموعة من الأنشطة التي ركزت على تنمية وصقل مهارات القيادة، والتواصل، والعمل ضمن روح الفريق، وحل المشكلات، بما يعزز من بناء شخصية الطلبة ويثري تجربتهم التعليمية داخل المدرسة وخارجها.

ويجسد هذا التعاون بين مبادرة مدرستي والبنك العربي أهمية تظافر الجهود بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في دعم العملية التعليمية، وإثراء تجارب الطلبة من خلال إتاحة الفرصة لهم للتفاعل المباشر مع خبرات عملية في مجالات متنوعة.

يذكر أن مبادرة "مدرستي"، التي أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبد الله عام 2008، تهدف إلى تحسين البيئة المادية والتعليمية في المدارس الحكومية الأكثر حاجة في مختلف محافظات المملكة، حيث قدمت منذ تأسيسها الدعم والخدمات التعليمية والتطويرية لـ 1,347 مدرسة حكومية، إيماناً بأهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة تسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم وتمكين الطلبة. ويواصل البنك العربي دعمه لمبادرة "مدرستي" منذ عام 2009، إيماناً بأهداف المبادرة في تحسين البيئة التعليمية والبنية التحتية للمدارس الحكومية في المملكة.