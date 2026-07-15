جامعة عمان العربية تستضيف التصفيات الوطنية لمسابقة Speak Up Arena بمشاركة عدد من الجامعات الأردنية

خبرني - برعاية الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية استضافت الجامعة فعاليات التصفيات الوطنية لمسابقة Speak Up Arena، حيث افتتح الفعالية الأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب رئيس الجامعة للتخطيط وضمان الجودة مندوباً عن رئيس الجامعة، وتم تنظيم المسابقة من قبل مؤسسة مناظرات الأردن بصفتها الجهة الوطنية المنفذة والمعتمدة، وبدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج EU MedBridge، وبمشاركة (12) طالباً وطالبة من مختلف الجامعات الأردنية.

يشار إلى أن مسابقة Speak Up Arena تعد منصة إقليمية للحوار والمناظرة تجمع الشباب من الأردن وعدد من الدول العربية، وتهدف إلى تنمية مهارات التفكير النقدي، والحوار البنّاء، والتواصل الفعّال، وتعزيز مشاركة الشباب في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في إعداد جيل قادر على التعبير عن آرائه وصناعة أثر إيجابي في مجتمعه.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور الحمد على أن استضافة جامعة عمان العربية لمسابقة Speak Up Arena تجسد التزامها بتوفير بيئة جامعية تعزز الحوار البنّاء والتفكير النقدي، وتنمي مهارات التواصل والقيادة لدى الطلبة، انسجامًا مع رسالتها في إعداد جيل قادر على الإبداع وصناعة التغيير الإيجابي، مشيراً إلى اعتزاز الجامعة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الداعمة لتمكين الشباب، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز التبادل الثقافي وترسيخ قيم الحوار والانفتاح واحترام اختلاف الآراء، متمنيًا للمشاركين تجربة ثرية وفعالية ناجحة.

ومثّل جامعة عمان العربية في التصفيات الوطنية الطالب نورس أيمن بن طريف من كلية علوم الطيران، حيث قدّم أداءً مميزاً عكس مستوى التأهيل والإعداد الذي يحظى به طلبة الجامعة، وجاءت نتائج التصفيات بحصول الطالبة جنى الفاعوري من الجامعة الأردنية على المركز الأول في التصفيات الوطنية، لتتأهل لتمثيل الأردن في المرحلة الإقليمية من المسابقة والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية بمشاركة ممثلين عن الدول المشاركة في البرنامج.

وشهدت الفعالية حضور نخبة من ممثلي الاتحاد الأوروبي، وهم: السيدة جومانا بريحي قائدة فريق برنامج التواصل الإقليمي للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج، والسيد دانيال كولمان المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي باللغة العربية، والسيدة أمل أبو جريس ممثلة وفد الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

من جانبه أشار الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية على أن العمادة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الطلبة وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات والبرامج الوطنية والدولية التي تسهم في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية والتواصلية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تمكين الشباب وإعدادهم ليكونوا سفراء متميزين للجامعة في مختلف المحافل، كما تواصل عمادة شؤون الطلبة دورها في توفير بيئة جامعية محفزة، وتنظيم البرامج والأنشطة النوعية التي تعزز ثقافة الحوار والإبداع والعمل الجماعي، وتنسجم مع رؤية الجامعة ورسالتها في إعداد خريجين قادرين على المنافسة والتميز.

وتواصل جامعة عمان العربية ترسيخ مكانتها بوصفها جامعةً رائدة في دعم الأنشطة الطلابية والبرامج النوعية، من خلال استضافة الفعاليات الوطنية والدولية، وبناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، مما يتيح لطلبتها فرصاً حقيقية لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وتمثيل الجامعة بأفضل صورة، ويعكس رسالتها في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارة والقدرة على الإبداع والتميز وخدمة المجتمع.