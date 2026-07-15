جامعة عمان العربية تشارك في المؤتمر الأول لإدارة المؤتمرات العلمية لتعزيز جودة البحث الأكاديمي وتطوير الشراكات الاستراتيجية

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تطوير منظومتها البحثية وتعزيز كفاءة تنظيم المؤتمرات العلمية، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، ومتابعة من الدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة، شاركت الجامعة في أعمال المؤتمر الأول لبناء القدرات في إدارة المؤتمرات العلمية، الذي استضافته جامعة الزيتونة الأردنية بالتعاون مع منظمة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) – فرع الأردن.

ومثّل الجامعة في أعمال المؤتمر وفد أكاديمي ضم كلاً من: الدكتور أكرم موسى رئيس قسم هندسة الطاقة المتجددة في كلية الهندسة، والدكتور عمر الطراونة عضو هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات، حيث شاركا في جلسات المؤتمر التي تناولت أحدث المعايير الدولية في إدارة المؤتمرات العلمية، وآليات تطبيق معايير منظمة (IEEE) بما يضمن جودة الأبحاث العلمية، ويعزز من فرص نشرها ورفع أثرها العلمي، كما بحث المشاركون سبل تعزيز التعاون مع الجامعات الأردنية الـ (24) المشاركة، وبناء شراكات استراتيجية لتطوير منظومة المؤتمرات العلمية، وإنشاء منصات وطنية ذكية لتوثيق مخرجاتها وربطها بقواعد البيانات العالمية، بما يواكب التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي.

وجاءت هذه المشاركة تأكيدًا لنهج جامعة عمان العربية في مواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المؤتمرات العلمية، والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بما يسهم في الارتقاء بجودة البحث العلمي وتعزيز كفاءة إدارة الفعاليات الأكاديمية، وانسجامًا مع استراتيجية الجامعة في تطوير البحث العلمي وتبني أحدث التطبيقات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المؤتمرات والفعاليات العلمية، مما يسهم في تحويلها إلى منصات فاعلة لإنتاج المعرفة وبناء الشراكات العلمية المستدامة، ومن خلال هذه المشاركة تسعى جامعة عمان العربية إلى نقل الخبرات والممارسات العالمية وتطبيقها في تطوير آليات إدارة المؤتمرات والفعاليات العلمية داخل كلياتها، بما يعزز جودة مخرجاتها الأكاديمية، ويرفع من تنافسيتها، ويدعم حضورها في التصنيفات والاعتمادات الدولية.