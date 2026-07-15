بالصور ... أ.د.ساري حمدان يرعى اليوم الأول لإحتفال عمان الأهلية بتخريج طلبتها للفصل الثاني من الفوج 33

خبرني - رعى مستشار جامعة عمان الاهلية الاستاذ الدكتور ساري حمدان مساء أمس 14-7-2026 على مسرح الأرينا احتفال اليوم الاول لجامعة عمان الاهلية بتخريج طلبتها للفصل الثاني 2025- 2026 من الفوج (33) لكليتي : " الصيدلة والعلوم الطبية المساندة " ، بحضور الاستاذ الدكتور أحمد حمدان القائم بأعمال رئيس الجامعة ، ونائب الرئيس الاستاذ الدكتور بشار الطراونة ، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء ، والسادة العمداء ، وأعضاء الهيئة التدريسية ، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية ، وحشد كبير من ذوي الطلبة الخريجين والمدعوين .

وقد استهل الحفل بعد السلام الملكي، بتلاوة عطرة من القران الكريم تلاها الطالب فارس محمود من كلية العلوم الطبية المساندة .

ثم ألقى الاستاذ الدكتور مصطفى عطيات عميد شؤون الطلبة كلمة الجامعة رحب فيها براعي الحفل الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مستشار الجامعة ، وبالأستاذ الدكتور أحمد حمدان القائم بأعمال رئيس الجامعة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وبالسادة العمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ، والحضور والخريجين وذويهم ، حيث قال :

في هذا اليوم الاستثنائي الذي تتجسد فيه مشاعر الفخر والاعتزاز، يسعدني أن أرحب بكم جميعًا في رحاب جامعتكم – جامعة عمّان الأهلية، أولى الجامعات الخاصة في الأردن، لنحتفل معًا بتخريج كوكبة جديدة من أبنائنا وبناتنا طلبة كليتي الصيدلة والعلوم الطبية المساندة،

وأضاف : لقد انطلقت مسيرة هذا الصرح الأكاديمي العريق برؤيةٍ استشرفت المستقبل، حمل رايتها مؤسس الجامعة الراحل الدكتور أحمد الحوراني، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن التعليم ليس مجرد بناء للمعرفة، بل هو بناء للإنسان، وصناعة للأوطان، ورسم لمعالم المستقبل.

واليوم، تستمر هذه المسيرة المباركة بثبات وطموح، مستندةً إلى رؤية استراتيجية ودعمٍ متواصل يقودها عطوفة الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين، الذي جعل من التميز والتطوير والارتقاء بجودة التعليم نهجًا راسخًا في مسيرة الجامعة.

كما تتواصل مسيرة العطاء بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبخبرة ودعم الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مستشار الجامعة، حيث يجسدان معًا أنموذجًا متكاملًا للقيادة الأكاديمية والإدارية الواعية، القائمة على الجودة والابتكار، وتعزيز مكانة الجامعة لتبقى أنموذجًا وطنيًا رائدًا ومنارة علمية تحظى بالتقدير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ثم قال : إن الإنجازات العظيمة هي الدليل الأصدق على مسيرة النجاح، وقد تُوّجت جهود جامعة عمّان الأهلية بسلسلة من الإنجازات النوعية التي رسخت حضورها في المحافل العالمية، ومن أبرزها:

حصول الجامعة على تصنيف متقدم ضمن الفئة (643) عالميًا وفق تصنيف QS، محققة المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية الخاصة، والثالثة على مستوى الجامعات الأردنية كافة.

كما جاءت الجامعة ضمن أفضل (401–500) جامعة عالميًا في تصنيف التايمز، متصدرة الجامعات الأردنية، إضافة إلى حصولها على المرتبة 32 في تصنيف QS للجامعات العربية، والمرتبة الأولى بين الجامعات الخاصة.

وفي مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، حققت الجامعة إنجازًا عالميًا بحصولها على المرتبة 28 عالميًا، كما جاءت في المرتبة 23 ضمن تصنيف التايمز للجامعات العربية، والمرتبة 132 بين الجامعات الآسيوية، بما يعكس التزامها برسالتها المجتمعية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

كما واصلت جامعة عمّان الأهلية تميزها في تصنيف التايمز العالمي للجامعات حسب الحقول العلمية لعام 2026، حيث حققت المرتبة الأولى على مستوى الأردن في عدد من المجالات؛ فقد تصدرت علوم الحاسوب، والدراسات التربوية، والعلوم الفيزيائية، والفنون والعلوم الإنسانية، والهندسة، كما جاءت في المرتبة الأولى بين الجامعات الخاصة الأردنية في مجالي الأعمال والاقتصاد، والطب والصحة.

ولم تتوقف مسيرة التميز عند هذا الحد، فقد حافظت الجامعة على ريادتها في تخصص إدارة الضيافة للعام الثاني على التوالي، كما تصدرت الجامعات الخاصة الأردنية في تصنيف Webometrics، وحصلت على المرتبة 41 عربيًا.

وأضاف : وانسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، وتوجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في دعم التعليم التقني والمهني، واصلت الجامعة دورها الوطني الريادي من خلال تأسيس كلية التعليم التقني لمنح درجة الدبلوم المتوسط، كما حصلت على اعتماد مؤسسة بيرسون العالمية لتقديم برامج BTEC الدولية في تخصصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب متطلبات المستقبل.

وخاطب الخريجين قائلا :

لقد أثبتم أن الإرادة تصنع المستحيل، وتجاوزتم التحديات بعزيمة وإصرار. ونبارك لأهلكم الكرام الذين كانوا السند والداعم لكم في هذه الرحلة المشرّفة.

واختتم كلمته بالقول : إننا في جامعة عمّان الأهلية، ونحن نحتفل بتخريج فوج جديد من أبنائنا وبناتنا، نجدد اعتزازنا بقيادتنا الهاشمية الحكيمة، وبالمواقف الوطنية الراسخة لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، التي تجسد وحدة الأردنيين وصلابة إرادتهم، ونستمد منها العزم لمواصلة مسيرة البناء والعطاء.

حفظ الله أردننا العزيز، ووفقنا جميعًا لخدمة وطننا وجامعتنا، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين.

وألقت كلمة الخريجين الطالبة الخريجة: سارة يوسف الزيبق

كلية العلوم الطبية المساندة (قسم السمع و النطق) حيث قالت بكلمات مؤثرة :

مساء الخير… سامعيني؟ أكيد؟ يمكن هذا سؤال غريب من خريجة تخصص السمع والنطق. لما دخلنا الجامعة، كنا مفكرين إننا جايين نتعلم كيف نخلي الناس تسمع… وكيف نخليهم يحكوا. بس بعد أربع سنين… اكتشفنا إنه الإنسان ما بحتاج حدا يسمعه… قد ما بحتاج حدا يفهمه.في جملة سمعتها مرة وما نسيتها… بيقولوا:

الإنسان ما بخاف من المرتفعات… الإنسان بخاف من السقوط.

وأضافت : الإنسان ما بخاف إنه ما يحكي… الإنسان بخاف إنه ما يقدر يوصل اللي بقلبه.وما بخاف إنه ما يسمع… قد ما بخاف إنه يعيش وما حدا يفهمه.يمكن كلنا بنسمع كلمة “تخرجت”… لكن كل واحد فينا بيسمعها بطريقة مختلفة.

أنا لما أقول لأهلي: “تخرجت”…هم ما بيسمعوا مجرد كلمة. يمكن أمي تسمع كل دعوة دعتها إلي. وأبوي يسمع سنين التعب، والشغل، والانتظار. وأنا… أسمع حلمًا كان يبدو بعيدًا… وصار اليوم حقيقة. ونفس الشيء مع دكاترتنا. يمكن نقول: “دكتور… تخرجت.”لكن إذا تذكرنا إننا بشر قبل أي شيء… رح نسمع خلف هاي الجملة: شكرًا… شكرًا لأنك كنت تؤمن فيّ وأنا مرات ما كنت أؤمن بنفسي.”

ورح نسمع الدكتور وهو بحكي بقلبه قبل لسانه: " أنا فخور فيك… ولسه الطريق قدامك.”إحنا اليوم خريجي عمّان الأهلية.لكن أتمنى إنه هاي الشهادة ما تخلينا نركز على الأصوات أكثر من الناس.لأنه أحيانًا… المشكلة ما بتكون بالحروف…بتكون بالمشاعر اللي ورا الحروف. الكلمة نفسها… لكن معناها بيتغير حسب الإنسان اللي بحكيها.

وقالت : أنا من غزة…في ناس بتحكي “غزة”، لما بسمعها بتتذكر مدينة وموقع جغرافي ومعاناة بتطلع كل يوم عالأخبار. بس في ناس بتحكي “غزة”…أنا لما أسمعها… بتذكر صوت البحر.

بتذكر شوارع حفظت خطواتي. بتذكر ضحكات أهلي.بتذكر وطن.ونفس الشيء مع كلمة “عيلة”. في ناس بتحكي “عيلة” وأنا بحكيها “عيله”…لكن بالنسبة إلي… الأردن علّمتني إنه الكلمتين بمعنى واحد. العيلة مش بس أمي وأبوي وإخوتي…

العيلة هي كل إنسان خلاني أحس إنه إلي مكان هون. من رئيس الجامعة… لدكاترتنا… لزملائنا… ولعمّو الأمن اللي عالباب…السكن وأيامه وناسه…

كلهم صاروا جزءًا من كلمة اسمها “عيلة”. لما أسمع “الأردن” أتذكر النشامى. واليوم… وأنا واقفة هون…بعرف إنه إحنا مش راح نتخرج لأننا تعلمنا كيف نفحص السمع…ولا لأننا عرفنا كيف نركب سماعة. إحنا راح نتخرج لما نتذكر…إنه قدامنا بكل جلسة… إنسان.

إله قصة… وله خوف… وله حلم… وله كلمة…مستنية حدا يسمعها صح.

واضافت : رسالتي لزملائي…لما تدخلوا عياداتكم…لا تعدّوا عدد المرضى اللي دخلوا عليكم اليوم…تذكروا عدد القصص اللي ائتمنكم أصحابها عليها.لأنكم ما بتشتغلوا مع سماعات…ولا مع ملف ورقي…أنتم كل يوم… بتساعدوا إنسان يرجع يحكي مع أمه،أو يسمع ضحكة ابنه،أو يقول “بحبك” لأول مرة…أو يسمعها لأول مرة.

وقالت : لكل تخصصاتنا…إحنا مش خريجين بس طالعين لسوق العمل…إحنا أهل، طالعين من حياة كانت بعمّان الأهلية…لنصنع حياة كلها أمل لأهلنا وناسنا. واليوم… وأنا بودّع جامعتي…ما بدي أقول شكرًا وبس.بدي أقول…

شكرًا لأنكم ذكرتوني إنه قبل ما أكون أخصائية سمع ونطق…لازم أكون إنسانة.

لأنه كل ما تذكرت إنك إنسان أكثر…سمعت أكثر…وفهمت أكثر…وصارت كلماتك… تغيّر حياة الناس أكثر.

ثم قام الاستاذ الدكتور بشار الطروانة نائب رئيس الجامعة بقراءة بيان التخريج مؤكدا ان هؤلاء الطلبة من الكليات المختلفة التي شملها حفل اليوم ولدرجة البكالوريوس قد اتموا متطلبات الحصول على درجاتهم التي يستحقونها ، داعيا الى تسليمهم شهاداتهم .

حيث قام راعي الحفل والى جانبه عميد كل كلية من الكليتين اللتين تم تخريج طلبتهما بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات والجوائز التقديرية للمتفوقين .

هذا ... وقد قام بعرافة الحفل الطالبين الخريجين إبراهيم خالد عريقات

كلية العلوم الطبية المساندة (قسم العلاج الطبيعي) ، وطارق رائد شموط

كلية الصيدلة ، اللذان كانا متميزيين وابدعا وأجادا بكلماتهما الهادفة والمؤثرة في تقديم كل فقرة من فقرات الحفل.

*** ويذكر انه سيتم مساء اليوم الاربعاء 15-7-2026 برعاية الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية ، حفل الجامعة لليوم الثاني بتخريج طلبتها للفصل الثاني من الفوج 33 لكليات : " الاعمال، العلوم التربوية، الحقوق ، التكنولوجيا الزراعية ، العمارة والتصميم ، الآداب والعلوم ، إدارة الضيافة والسياحة ، التمريض ".

كما سيتم أيضا يوم غد الخميس 16-7-2026 برعاية الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية ، حفل الجامعة لليوم الثالث بتخريج طلبة الجامعة للفصل الثاني من الفوج 33 لكليات : الدراسات العليا ، تقنية المعلومات ، الهندسة .

*** لمشاهدة حفل اليوم الاول للتخريج " فيديو " على الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=ijthLU0UowQ