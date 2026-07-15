قوة دفاع البحرين: اعترضنا ودمرنا عددا من الهجمات الجوية الإيرانية صباح اليوم

خبرني - قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، إن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح الأربعاء، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية البحرين.

وأهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فوراً، مؤكدة أن وحدة هندسة الميدان جاهزة للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة.

وشددت على أن تعمد إيران باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وتواصل إيران اعتداءاتها على الأردن ودول خليجية، وتغلق مضيق هرمز، فيما تنفذ الولايات المتحدة ضربات على إيران.