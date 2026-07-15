وجهاء العقبة لشيوخ معان : مواقفكم تاريخية بالعفو والصفح

خبرني - اصدر ابناء وجهاء وعشائر محافظة العقبة بيانا موجها الى شيوخ ووجهاء واحرار محافظة معان، دعوا فيه الى التدخل من اجل احتواء تداعيات الخلاف المرتبط بقضية النائبين الرياطي وفريج مؤكدين حرصهم على الحفاظ على العلاقات التاريخية وروابط الاخوة والجوار التي تجمع المحافظتين.

واكد البيان ان الخطاب جاء انطلاقا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وحرصا على صون النسيج المجتمعي، داعيا الى تغليب لغة الحكمة والصلح بما يحفظ كرامة جميع الاطراف ويجنب المجتمع اي تداعيات قد تؤثر على العلاقات بين ابناء المحافظتين.

واشار البيان الى ان ما جرى يعود الى المشاجرة التي وقعت بين النائب حسن صلاح الرياطي وشادي فريج الحصان، مبينا ان وجهاء وشخصيات عشائرية من مختلف مناطق المملكة بذلوا جهودا للوصول الى صلح ينهي الخلاف ويعيد الامور الى مسارها الطبيعي.

واضاف البيان ان تلك المساعي لم تصل الى النتيجة المرجوة، مشيرا الى ان الطرف الاخر تمسك بحقه الشخصي، ورفض التنازل او اسقاط الحق الا مقابل مطالب مالية وصفها البيان بانها كبيرة وغير منطقية، وقال انها وصلت الى المطالبة بمليون دينار.

واعتبر ابناء وجهاء وعشائر العقبة ان مثل هذه المطالب لا تنسجم مع قيم التسامح والعفو التي تقوم عليها الاعراف العشائرية الاردنية، ولا تعبر عن النهج المعروف عن محافظة معان التي وصفها البيان بانها مدينة اشتهرت عبر تاريخها بالمواقف المشرفة والعفو والصفح.

واستعرض البيان عددا من المواقف السابقة التي قال ان ابناء العقبة قدموا خلالها مبادرات للعفو والتسامح في قضايا اكثر صعوبة، بينها قضايا نتجت عنها وفيات، وذلك حفاظا على روابط الاخوة والجوار ومن دون اي مقابل.

وحذر البيان من ان استمرار الخلاف وغياب التوصل الى تسوية قد ينعكس سلبا على العلاقات الاجتماعية بين ابناء العقبة ومعان، مؤكدا ان هذا الامر لا يخدم المصلحة العامة ولا ينسجم مع قيم المجتمع الاردني.

وفي ختام البيان، ناشد ابناء وجهاء وعشائر العقبة شيوخ ووجهاء واحرار معان التدخل بحكمتهم ومكانتهم الاجتماعية، والعمل على احتواء الخلاف وراب الصدع، بما يحافظ على وحدة الصف ويعزز قيم الاخوة والتسامح التي تجمع ابناء الوطن الواحد.