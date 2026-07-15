*
الاربعاء: 15 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

وفيَّات الأردن.. الأربعاء 15-7-2026

  • 15 تموز 2026
  • 11:12
وفيَّات الأردن الأربعاء 1572026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى  اليوم الأربعاء، 15-7-2026:

- إبراهيم خميس

- اسعد محمد الجبوري

- جاسم محمد فهد الكبيسي

- جميلة سليم وهبة

- خانم خالد الزيبق

- روضة احمد فلفل خضير

- ريتاج أمجد حلمي نوفل

- سالم علي حسين الطائي

- سلسبيل حسين شلباية

- سليمان جراد السوالقة

- سليمان محمد الخويلد

- شريف محمد عطية الشريف

- صالح طالب حمدان الحجاج

- علاء فلاح حسن الحيو

- عمر محمد عباس

- فاطمة محمد خير اليونس

- فاطمة صادق حسين خلف

- فتحي الهليل

- فضا احمد عوض ربايعة

- فوزيه محمد الزعبي

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

حالة حزن في الجامعة الهاشمية بعد وفاة طالبة بكلية الاعمال
حالة حزن في الجامعة الهاشمية بعد وفاة طالبة بكلية الاعمال
  • 2026-07-15 10:03
وفيَّات الأردن.. الثلاثاء 14-7-2026
وفيَّات الأردن.. الثلاثاء 14-7-2026
  • 2026-07-14 10:43
الشيخ الحويان يستذكر شقيقه الفريق الراحل محمد سلامة الحويان
الشيخ الحويان يستذكر شقيقه الفريق الراحل محمد سلامة الحويان
  • 2026-07-13 08:44
مشاركة عزاء مع ال النابلسي
مشاركة عزاء مع ال النابلسي
  • 2026-07-12 20:00
« شكر على تعازٍ » من آل البدري بوفاة المرحومة نسب عبدالحي خليل عطيه
« شكر على تعازٍ » من آل البدري بوفاة المرحومة نسب عبدالحي خليل عطيه
  • 2026-07-12 18:48
وفاة طالب توجيهي بعد عودته من امتحان الكيمياء في عجلون
وفاة طالب توجيهي بعد عودته من امتحان الكيمياء في عجلون
  • 2026-07-12 13:25