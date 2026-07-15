وفيَّات الأردن.. الأربعاء 15-7-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء، 15-7-2026:
- إبراهيم خميس
- اسعد محمد الجبوري
- جاسم محمد فهد الكبيسي
- جميلة سليم وهبة
- خانم خالد الزيبق
- روضة احمد فلفل خضير
- ريتاج أمجد حلمي نوفل
- سالم علي حسين الطائي
- سلسبيل حسين شلباية
- سليمان جراد السوالقة
- سليمان محمد الخويلد
- شريف محمد عطية الشريف
- صالح طالب حمدان الحجاج
- علاء فلاح حسن الحيو
- عمر محمد عباس
- فاطمة محمد خير اليونس
- فاطمة صادق حسين خلف
- فتحي الهليل
- فضا احمد عوض ربايعة
- فوزيه محمد الزعبي
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون