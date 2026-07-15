وفيَّات الأردن.. الأربعاء 15-7-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء، 15-7-2026:

- إبراهيم خميس

- اسعد محمد الجبوري

- جاسم محمد فهد الكبيسي

- جميلة سليم وهبة

- خانم خالد الزيبق

- روضة احمد فلفل خضير

- ريتاج أمجد حلمي نوفل

- سالم علي حسين الطائي

- سلسبيل حسين شلباية

- سليمان جراد السوالقة

- سليمان محمد الخويلد

- شريف محمد عطية الشريف

- صالح طالب حمدان الحجاج

- علاء فلاح حسن الحيو

- عمر محمد عباس

- فاطمة محمد خير اليونس

- فاطمة صادق حسين خلف

- فتحي الهليل

- فضا احمد عوض ربايعة

- فوزيه محمد الزعبي

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون