مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين

خبرني - أعربت مصر، الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع داخل أراضي الأردن والكويت والبحرين، واعتبرتها انتهاكا لسيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا من شأنه تعميق حالة التوتر في المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، تضامن مصر الكامل مع الدول العربية، ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها.

وجددت رفضها القاطع لجميع الأعمال التي من شأنها توسيع رقعة الصراع أو زعزعة أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام سيادة الدول، بما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.

وتواصل إيران اعتداءاتها على الأردن ودول خليجية، وتغلق مضيق هرمز، فيما تنفذ الولايات المتحدة ضربات على إيران.