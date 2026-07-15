ضربات أميركية جديدة على بوشهر الإيرانية

خبرني - تعرّضت مدينة بوشهر الساحلية في جنوب غرب إيران وتضمّ المحطة النووية الوحيدة في إيران الأربعاء لضربات أميركية جديدة لم تُؤد إلى سقوط ضحايا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وقال محافظ بوشهر محمد مظفري للوكالة "هاجمت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع في بوشهر"، غداة هجوم آخر يندرج ضمن تصعيد في المواجهات بين طهران وواشنطن.

وعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، اجتماعا في غرفة العمليات لمناقشة هجوم "واسع النطاق" في إيران، إذ سيكون أوسع نطاقا من الضربات الحالية حول مضيق هرمز، وفق ما أفادت 3 مصادر لموقع "أكسيوس".

وأشارت المصادر إلى أن ترامب انضم إلى كبار أعضاء فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وغيرهم من كبار المسؤولين

وقالت إن الاجتماع ركز على خطط جديدة لشن "ضربات مدمرة" على أهداف استراتيجية في إيران، بالإضافة إلى الضربات ضد أهداف إيرانية في مضيق هرمز. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.