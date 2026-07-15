الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف في بلدات جنوبي لبنان

خبرني - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت ياحون - قضاء بنت جبيل، وجرفت الطرق المؤدية من بنت جبيل إلى بلدة مارون الرأس الحدودية، ونفذت تفجيرا ضخما في الحي الشرقي من بلدة الخيام، جنوبي لبنان.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فإن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه عدد من السكان الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجدل زون والمنصوري.

وكان اليوم الأول من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية في روما قد اختتم الثلاثاء.

وجرت المفاوضات التي ترعاها واشنطن في العاصمة الإيطالية بشأن اتفاق إطار أُبرم الشهر الماضي بعد خمس جولات من المحادثات في واشنطن، وسط آمال المفاوضين اللبنانيين بإحراز تقدم في ملف الانسحاب الإسرائيلي.

وجاء الاتفاق الإطاري بعد اندلاع الحرب في 2 آذار بين إسرائيل وحزب الله في ظل الحرب الأوسع في الشرق الأوسط.

وينص الاتفاق على إنهاء الحرب في لبنان ونزع سلاح حزب الله ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من البلاد، بدءا من "منطقتين تجريبيتين".