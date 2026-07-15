هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف دون وضوء؟.. أمين الفتوى المصرية يوضح

خبرني - أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول دون وضوء، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

حكم قراءة القرآن من الهاتف دون وضوء وفي رده، أكد أمين الفتوى أن تلاوة القرآن من أعظم العبادات التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في كل وقت، موضحًا خلال لقائه بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن قراءة القرآن من الهاتف جائزة دون وضوء.

وأشار عثمان إلى أن الهاتف ليس مصحفًا بالمعنى الفقهي، وإنما وسيلة إلكترونية تعرض الآيات، وبالتالي لا يأخذ حكم المصحف في هذه الحالة.

وأضاف أن الأفضل للمسلم أن يكون على وضوء عند تلاوة القرآن تعظيمًا لكلام الله، لكن إذا تعذر ذلك، فلا حرج في القراءة من الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية، خاصة في أوقات التنقل أو عدم توفر المصحف.

حكم القراءة من المصحف وأكد أن المصحف الورقي له حكم مختلف، حيث ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط الوضوء لمسّه، تعظيمًا لكتاب الله، مشيرًا إلى أن هذا هو الأحوط والأفضل عند التعامل مع المصحف.

وختم أمين الفتوى مشدداً على أهمية الارتباط الدائم بالقرآن الكريم، لافتًا إلى أن تعلق القلوب به يفتح للإنسان أبواب الخير، ويعينه على الطاعة ويبعده عن المعصية، مؤكدًا أن القرآن هو أعظم ما يُستثمر فيه وقت الإنسان.