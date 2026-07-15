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حالة حزن في الجامعة الهاشمية بعد وفاة طالبة بكلية الاعمال

  • 15 تموز 2026
  • 10:03
حالة حزن في الجامعة الهاشمية بعد وفاة طالبة بكلية الاعمال

خبرني - خي م الحزن على اسرة الجامعة الهاشمية بعد اعلان وفاة الطالبة علا جميل صبحي فرح، من تخصص التسويق الرقمي في كلية الاعمال، وفق ما نشرته الجامعة في بيان نعي رسمي.

واعرب رئيس الجامعة الهاشمية الاستاذ الدكتور خالد الحياري، باسمه واسم اعضاء الهيئتين الاكاديمية والادارية والطلبة، عن بالغ الحزن وعميق الاسى لوفاة الطالبة، سائلا الله تعالى ان يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.


كما تقدم رئيس الجامعة باحر مشاعر العزاء والمواساة الى اسرة الفقيدة وذويها، داعيا الله عز وجل ان يسكنها الفردوس الاعلى من الجنة، وان يلهم اهلها وزملاءها جميل الصبر وحسن العزاء.

واختتمت الجامعة بيانها بالدعاء للفقيدة.. "انا لله وانا اليه راجعون".

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