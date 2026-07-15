كيف فاجأ ترمب دول الخليج العربية ثم تراجع عن قراره!

خبرني - أكدت مصادر لشبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاجأ الحلفاء في دول الخليج ومساعدين له بخطته لفرض رسوم على عبور مضيق هرمز، مما أثار سباقا دوليا لإقناعه بالتراجع عن مطلبه.

وذكرت الشبكة أن إعلان ترامب بفرض رسوم بنسبة 20% على جميع البضائع المنقولة عبر المضيق أثار حالة من الاستنفار على مدار 24 ساعة داخل الإدارة الأمريكية وفي أنحاء الشرق الأوسط لمحاولة فهم تفاصيل اقتراح بدا أن ترامب قد ابتكره على الفور.

وأضافت: "سارع مساعدوه داخل البيت الأبيض يوم الاثنين إلى وضع اللمسات الأخيرة على الجوانب اللوجستية لإنشاء نظام رسوم غير مسبوق كهذا، بما في ذلك تحديد الجهة التي ستدفع الرسوم وكيفية تحصيلها".

وافترض العديد من المسؤولين والمحللين الخارجيين في البداية أن شركات الشحن ستتحمل التكاليف، لكن الأمر ازداد تعقيدا بعد إعلان ترامب في وقت لاحق من الاثنين أن حلفاء الولايات المتحدة في الخليج سيدفعون الرسوم بدلًا من ذلك.

ووفقا لـ CNN فقد كان قادة دول الخليج هؤلاء يعملون جاهدين للتواصل مع ترامب هاتفيا في الوقت المناسب لإقناعه بالعدول عن الفكرة تماما.

وأشارت إلى أنه وبحلول صباح الثلاثاء، تكللت جهود الدول، بما فيها السعودية والإمارات والبحرين وقطر، بالنجاح، فبدلا من أن تجمع الولايات المتحدة رسوما، أعلن ترامب أن هذه الدول تعهدت بضخ مبالغ جديدة غير محددة في الاستثمارات الأمريكية.

وأضافت الشبكة: "التزمت دول الخليج بالفعل باستثمار تريليونات الدولارات في الولايات المتحدة، مع أنه لا يزال من غير الواضح مقدار ما ستنفقه فعليا خلال السنوات القليلة المقبلة".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" الاثنين الماضي: "ستُعرف الولايات المتحدة الأمريكية، من الآن فصاعدًا، باسم حامي مضيق هرمز"، متعهدًا بفرض رسوم بنسبة 20% على جميع البضائع المنقولة عبر المضيق.

ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات ترامب، قائلا: "الرئيس الأمريكي محق تماما، فمن يضمن العبور الآمن والمأمون للسفن التجارية عبر مضيق هرمز ينبغي أن يتلقى مقابلا لهذه الخدمة"، واختتم حديثه قائلا: "بالطبع، نسبة 20% تعد مبالغا فيها، وسنكون منصفين".