عندما لا تكون الأسنان السبب.. أمراض خطيرة قد تظهر على شكل ألم في الفك

خبرني - يشير طبيب الأسنان بافل ليسينكوف إلى أن ألم الأسنان لا يرتبط دائما بتسوس الأسنان أو التهاب اللثة، بل قد تكون له أسباب أخرى.

وقال: "من أخطر الأمثلة أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ إنه في بعض حالات أمراض الشريان التاجي، وحتى عند حدوث احتشاء عضلة القلب، قد ينتشر الألم ليس فقط إلى الذراع أو الكتف الأيسر، بل أيضا إلى الفك السفلي والأسنان والرقبة".

ووفقا له، قد يعتقد الشخص أحيانا أنه يعاني من ألم في الأسنان، رغم أن السبب الحقيقي يكون اضطرابا في تدفق الدم إلى عضلة القلب.

وأضاف: "يصبح الوضع مقلقا للغاية إذا ظهر الألم أثناء النشاط البدني، أو ترافق مع ضيق في التنفس، أو تعرق بارد، أو شعور بالاختناق، أو اختفى بعد الراحة".

وأشار إلى أن أطباء الأسنان غالبا ما يكونون أول من يلاحظ علامات بعض أمراض الجهاز الهضمي.

وقال: "فعلى سبيل المثال، في حالة داء الارتجاع المعدي المريئي، ترتد محتويات المعدة الحمضية بانتظام إلى المريء والفم، ما يؤدي تدريجيا إلى تآكل مينا الأسنان. وقد يشكو المريض من زيادة حساسية الأسنان، رغم أن المشكلة لا تكمن في الأسنان نفسها".

وقد تكون أمراض الأنف والأذن والحنجرة أيضا سببا في ألم الأسنان.

وقال: "غالبا ما يشكو المرضى المصابون بالتهاب الجيوب الأنفية الفكية من ألم في عدة أسنان علوية في الوقت نفسه، رغم أن الأسنان نفسها سليمة. وعادة ما يترافق ذلك مع احتقان الأنف، والشعور بضغط في الخد أو الجبهة، وسيلان الأنف".

وأشار إلى أن ألم العصب ثلاثي التوائم قد يسبب أعراضا مشابهة.

وقال: "تتميز هذه الحالة بآلام حادة ومفاجئة، يظن الشخص في كثير من الأحيان أنها ألم شديد في الأسنان. إلا أن علاج الأسنان في هذه الحالة لا يكون فعالا، لأن المشكلة مرتبطة بالجهاز العصبي".

وحذر الطبيب من أن ألم الأسنان قد يرتبط أحيانا بحالات أخرى، مثل أورام منطقة الفك، أو أمراض الغدد اللعابية، أو بعض الاضطرابات العصبية.