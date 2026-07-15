لماذا يجب تجنب عصير الجريب فروت عند تناول بعض الأدوية؟

خبرني - تحذر طبيبة الأعصاب ماريا لافرينوفا من تناول عصير الجريب فروت أثناء تناول أدوية ضغط الدم أو اضطراب نظم القلب أو المهدئة او مضادات الاكتئاب لأنه يعيق عمل بعض الأنزيمات.

ووفقا لها، فإن تثبيط عمل بعض الإنزيمات المهمة في الجسم يؤدي إلى تراكم خطير للعديد من الأدوية في الدم، ما يزيد من خطر التعرض لجرعة زائدة.

وقالت: "يحتوي الجريب فروت على مركبات الفورانوكومارين، وهي مركبات كيميائية طبيعية تحمي النبات. وعندما تدخل هذه المواد إلى جسم الإنسان، ترتبط بإنزيم يسمى CYP3A4، وهو بروتين يسرّع التفاعلات الكيميائية ويوجد في الأمعاء والكبد، ويتولى استقلاب ما يقارب 50 بالمئة من الأدوية".

وأشارت الطبيبة إلى أنه عندما يثبط عصير الجريب فروت عمل هذا الإنزيم، لا يُستقلب الدواء بصورة صحيحة، ما يؤدي إلى وصول كمية أكبر بكثير من المادة الفعالة إلى مجرى الدم مقارنة بما هو متوقع. ونتيجة لذلك، قد تتحول حتى الجرعة القياسية التي يصفها الطبيب إلى جرعة زائدة ذات تأثير سام.

وأضافت: "عند تناول مضادات الاكتئاب، يزداد خطر الإصابة بمتلازمة السيروتونين، التي تتميز برعشة شديدة، وارتفاع في درجة حرارة الجسم، وارتفاع مفاجئ في ضغط الدم. كما أن تناول المهدئات مع عصير الجريب فروت قد يسبب خمولا شديدا، ودوخة، وضعفا في التناسق الحركي. وقد يؤدي تناول العصير مع أدوية ضغط الدم إلى انخفاض حاد ومفاجئ في ضغط الدم قد يصل إلى الإغماء، في حين قد يتسبب تفاعله مع أدوية اضطرابات نظم القلب في حدوث اضطرابات خطيرة تهدد الحياة".

ومن منظور الطب القائم على الأدلة، يوصى دائما بتناول الأدوية مع ماء شرب نظيف فقط، دون إضافة أي سوائل أخرى، لأن الماء وسط محايد لا يتفاعل كيميائيا مع المادة الفعالة أو غلاف القرص، ولا يغير حموضة المعدة، ولا يؤثر في سرعة امتصاص الدواء.