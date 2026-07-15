عدوى معوية تنتشر في أكثر من نصف الولايات الأميركية

خبرني - تواجه أكثر من نصف الولايات الأميركية تفشيا لمرض معويّ تسببه طفيليات تنتقل عبر الغذاء، وفق ما أفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) الثلاثاء.

وسُجّلت حوالي 7 آلاف حالة مؤكدة أو مشتبه بها بداء السيكلوسبورا، وهو عدوى يسببها طفيلي مجهري، في 34 ولاية أميركية، بحسب ما أفادت "سي دي سي".

وقالت غوين بيغرستاف، نائبة مدير قسم الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء والماء والأمراض البيئية في "سي دي سي" إن هذا المرض "ينتشر عندما يتناول الشخص طعاما أو مياها ملوثة بالطفيلي، وعادة ما يكون ذلك عبر المنتجات الطازجة التي لم يتم غسلها أو طهوها جيدا".

وتشمل الأعراض الإسهال وفقدان الشهية والحمى والقيء.

وتحذّر الجمعية الطبية الأميركية من احتمال حدوث انتكاسات، إذ يمكن أن تختفي الأعراض ثم تعاود الظهور.

وشهد عدد الإصابات ارتفاعا حادا منذ أيار، وتجري حاليا تحقيقات لتحديد المصدر.

وقالت بيغرستاف "هذا (العدد) أعلى بكثير مما رأيناه العام الماضي أو العام الذي سبقه".

وتشتبه السلطات في ميشيغن، الولاية الشمالية التي سُجِّلت فيها معظم الحالات، في حدوث تلوث عن طريق السلطات والخس.

كما تخضع سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "تاكو بيل" التي لديها فروع عبر البلاد، لتحقيق تجريه السلطات الصحية وفق صحيفة "واشنطن بوست".

وأدى الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بداء السيكلوسبورا إلى إحياء الانتقادات الموجهة إلى عمليات التسريح الجماعي التي نفذتها إدارة الجمهوري دونالد ترامب العام الماضي في الوكالات الصحية الفدرالية والتي تسببت بفقدان خبراء وتقليص "سي دي سي" إحدى شبكات مراقبة مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء.