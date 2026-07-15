الحرس الثوري يهدد بإغلاق طرق تصدير النفط والغاز في المنطقة

خبرني - قال الحرس الثوري الإيراني ردا على إعلان القوات الأمريكية استئناف الحصار البحري إن على واشنطن أن تتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف أن صادرات النفط والغاز في المنطقة يجب أن تكون متاحة للجميع، أو لا تكون لأحد.

وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن "أمريكا أغلقت الطرق البحرية أمام السفن عبر نشر قراصنتها في المحيط الهندي بذريعة السيطرة على مضيق هرمز، وحرمت العالم من نفط وغاز المنطقة".

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى انتهاء الاعتداءات الأمريكية.

يأتي ذلك بينما أعلن الحرس الثوري، أنه "عمليات رده بالمثل على اعتداءات الولايات المتحدة مستمرة"، مشيرا إلى أنه استهدف بالمسيرات للمرة الثانية تجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، ودمر مركزا للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت، كما استهدف منشآت للأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اليوم الأربعاء أنها أكملت جولة إضافية من الضربات ضد إيران، وأنها استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت هجمات باستخدام ذخائر دقيقة ضد مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والقدرات البحرية، مشددة على أن الضربات ضد إيران تزامنت مع استئناف القوات الأمريكية فرض الحصار البحري.

ولفتت إلى أن موجة الهجمات استمرت 7 ساعات بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية وأطقم السفن المدنية.