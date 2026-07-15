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الأردن.. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأربعاء

  • 15 تموز 2026
  • 08:26
الأردن ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأربعاء

خبرني - تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، أعلى من معدلاتها المناخية بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات في مناطق البادية.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا في مناطق البادية.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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