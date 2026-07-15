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الصفدي يلتقي مع نواب في الكونغرس الأميركي

  • 15 تموز 2026
  • 08:25
الصفدي يلتقي مع نواب في الكونغرس الأميركي

خبرني - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، فجر الأربعاء، مع رئيس الكتلة الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي النائب جريجوري ميكس، في واشنطن.

كما اجتمع الصفدي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريش، ورئيسة الكتلة الديمقراطية في اللجنة السيناتور جين شاهين.

والتقى أيضا برئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي براين ماست.

جاء ذلك خلال زيارة الصفدي إلى الولايات المتحدة التقى خلالها بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

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