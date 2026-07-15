المواصفات: إتلاف عشرات آلاف السلع المخالفة خلال النصف الأول من 2026

خبرني - أتلفت مؤسسة المواصفات والمقاييس، خلال النصف الأول من 2026، عشرات آلاف السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية، وذلك في إطار حملاتها الرقابية لحماية المستهلك وضبط الأسواق.

وقالت "المواصفات والمقاييس"، في ردها على استفسارات "المملكة"، إن كوادرها نفذت 2809 جولات تفتيشية، أسفرت عن تحويل 226 منشأة إلى الجهات القضائية، فيما أُغلقت 13 منشأة بسبب مخالفات استوجبت اتخاذ إجراءات قانونية.

وبينت أن أبرز السلع التي جرى إتلافها شملت الألبسة والأحذية المقلدة، والأجهزة الكهربائية المنزلية الصغيرة، وألعاب الأطفال، ومستحضرات التجميل، والمنظفات، باعتبارها من أكثر القطاعات التي سجلت مخالفات خلال الفترة.

وأشارت إلى أن عدد ألعاب الأطفال التي جرى إتلافها بلغ 40,639 قطعة، فيما أُتلفت 43,810 قطع من مستحضرات التجميل، إضافة إلى 27,387 قطعة من وصلات الكهرباء والمقابس وسلاسل الإنارة.

وأضافت المؤسسة أن كوادرها نفذت 2809 جولات تفتيشية وزيارات ميدانية منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران، أسفرت عن ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة.

وأكدت أن عمليات الإتلاف تتم وفق التعليمات المعتمدة لديها، وبما يتناسب مع طبيعة كل منتج ومكوناته، وذلك بإشراف لجنة مختصة، وبالتعاون مع وزارة البيئة، لضمان تنفيذ عمليات الإتلاف بشكل آمن ووفق التشريعات النافذة.