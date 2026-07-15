روبيو يدين الضربات الإيرانية غير المقبولة على الأراضي الأردنية

خبرني - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال لقائه في واشنطن، مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سبل تعزيز علاقات الشراكة الأردنية-الأميركية، إلى جانب الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة.

وأكد روبيو، خلال استقباله الصفدي، إدانته الهجمات الإيرانية المستمرة على السفن والموانئ ودول المنطقة، بما في ذلك الضربات الإيرانية غير المقبولة على الأراضي الأردنية.

وبحث الصفدي وروبيو مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية، شملت التطورات المرتبطة بالهجمات الإيرانية المستمرة على السفن والموانئ ودول المنطقة.

كما اجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريش، ورئيسة الكتلة الديمقراطية في اللجنة السيناتور جين شاهين.

الصفدي، التقى أيضا فجر الأربعاء، مع رئيس الكتلة الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي النائب جريجوري ميكس، في واشنطن.

والتقى أيضا برئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي براين ماست.