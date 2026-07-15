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مبابي يتلفظ بكلمة "نابية" على الهواء.. والقناة تفعل "صوت الرقابة"

  • 15 تموز 2026
  • 03:48
مبابي يتلفظ بكلمة نابية على الهواء والقناة تفعل صوت الرقابة

خبرني - تلفظ كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا بكلمة نابية خلال مقابلة تلفزيونية عقب خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، ما جعل قناة "فوكس" التلفزيونية تفعل صوت الرقابة لحجبها عن المشاهدين.

وظهر مبابي في حديث مع قناة "فوكس" بعد خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم وقال: عندما تفوز تحصل على كل المجد وعندما تخسر عليك أن تتحمل ***.

وسرعان ما قامت القناة التلفزيونية المعروفة بتفعيل صوت الرقابة لحجب الكلمة النابية عن المشاهدين.


ويحتل مبابي صدارة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 8 أهداف بالتساوي مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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