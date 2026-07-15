الإنجليز يهاجمون الحكم المغربي: لا يملك الخبرة.. ويعرف ميسي

خبرني - انتقدت صحيفة "الصن" البريطانية الحكم المغربي – الأميركي إسماعيل الفتح لإدارة مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، معتبرة أنه لا يملك الخبرة الكافية لإدارة مثل هذه المباراة كما أنه يعرف الأسطورة ليونيل ميسي.

وكتب الحكم الإنجليزي السابق مارك هالسي مقالاً عن الحكم المغربي قبل قمة نصف نهائي كأس العالم وجاء فيه: استغربت تعيين إسماعيل الفتح لتحكيم مثل هذه المباراة، فهو لا يملك الخبرة الكافية وكان من المفترض أن يتم تعيين حكم أدار مباريات هامة في البطولات الأوروبية الكبرى.

وتابع: قالوا لي عنه إنه حكم كفء ويتمتع بشخصية قوية، لكن أعتقد أنه يحتاج إلى كل خبرته التحكيمية لإدارة مباراة يتوقع أن تكون تاريخية.

وواصل: يدير إسماعيل مباريات الدوري الأميركي الممتاز، وبالتالي لا يعرف سوى ليونيل ميسي وزميله رودريغو دي بول ثنائي إنتر ميامي. وأكبر مباراة حكمها هذا العام كانت نهائي كأس أبطال الكونكاكاف بين تولوكا وتيغيريس المكسيكيين.