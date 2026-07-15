ترمب يهدد بضرب محطات الطاقة في إيران حال عدم التوصل لاتفاق

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الثلاثاء إنه سيوسع نطاق الضربات الأميركية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقاً.

وصرح ترمب في مقابلة مع "فوكس نيوز" "الأسبوع المقبل سيكون سيئاً للغاية بالنسبة إليهم لأن الأسبوع المقبل ستُستهدف محطات الطاقة. الأسبوع المقبل ستستهدف الجسور".

وأضاف "سندمر كل محطاتهم للطاقة. سندمر كل جسورهم ما لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات".

وتابع ترمب: "الضربات على إيران ستستمر حتى أقول إن هذا يكفي"، مضيفاً أن واشنطن ترجئ "أهداف الطاقة في إيران إلى النهاية". كما اعتبر أن "إيران لا تزال لديها بعض المقاومة لكن ليس الكثير"، مضيفاً أن القوات الأميركية "ألحقت أضراراً جسيمة بالقدرات العسكرية الإيرانية"، وأن إعادة بنائها "قد تستغرق نحو 20 عاماً" إذا توقفت العمليات الآن.

وكشف الرئيس الأميركي أن ممثلين عن الولايات المتحدة أجروا محادثات مع إيران يوم الثلاثاء، مضيفاً أن واشنطن حثت طهران على إبرام اتفاق.

وأوضح أن هدف واشنطن يتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي، والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتقويض القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكداً أن "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً".

يأتي هذا بينما أعلن الجيش الأميركي، مساء الثلاثاء، شنّ ضربات على إيران لليوم الرابع على التوالي. وجاء في منشور للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على منصة إكس أن الضربات ترمي إلى "إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".

ولفتت سنتكوم إلى أن الضربات تأتي في وقت "تتهيّأ القوات الأميركية لإعادة تفعيل الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية".

وتعد هذه الضربات أحدث جولة من المناوشات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي بدأت الأسبوع الماضي على خلفية الهجمات الإيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز.