مسؤول أميركي: ندعم جهود إعادة تشغيل خط للنفط بين العراق وسورية

خبرني - قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدعم جهود العراق وسورية لإعادة إحياء خط أنابيب للنفط الخام بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يقلل من تأثير عرقلة إيران لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تتوقع من الشركات الأميركية القيام بدور في تسريع عملية إعادة بناء خط كركوك-بانياس الذي خرج في معظمه من الخدمة منذ تعرضه لأضرار خلال الحرب الأميركية على للعراق عام 2003.

وسيمتد خط الأنابيب المعاد تأهيله من حقول النفط العراقية قرب كركوك إلى الساحل الغربي لسورية. وهذا واحد من جهود عديدة يقوم بها منتجو النفط في الشرق الأوسط لتقليل اعتمادهم على مضيق هرمز الذي كان يمر عبره 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط.

وأعادت الولايات المتحدة فرض حصار على المضيق الاستراتيجي الواقع بين إيران وعُمان بعد هجمات استهدفت سفنا داخله وحمّلت واشنطن إيران المسؤولية عنها.

وذكرت وكالة بلومبيرغ في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن شركة شيفرون ربما تساهم في إعادة بناء خط الأنابيب.

وقالت شيفرون ردا على طلب من رويترز للتعليق "كجزء من سياستنا، لا نعلق على تصريحات جهات خارجية أو على مسائل ذات طابع تجاري".