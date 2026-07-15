تنافس بالانتير.. شركة إسرائيلية تبيع نظام تجسس للشرطة الأمريكية

خبرني - اشترت شرطة ولاية تكساس الأمريكية 4 سيارات رباعية الدفع مزودة بتقنيات مراقبة طورتها إسرائيل وذلك مقابل نحو 4.5 ملايين دولار، في صفقة تعكس توسع استخدام أدوات التجسس الرقمية داخل أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية.

وتضم تلك المركبات نظام "فالكونت" الذي طورته شركة "كوغنايت" الإسرائيلية، ويعمل عبر محاكاة أبراج الاتصالات الخلوية لإجبار الهواتف القريبة على الاتصال به، مما يسمح بتحديد مواقعها ورصد تحركاتها، سواء كانت تعود إلى مشتبه بهم أو إلى أشخاص آخرين موجودين في المنطقة.

وذكرت مجلة فوربس أن النظام يمكن إخفاؤه داخل المركبات أو حمله في حقيبة ظهر لتنفيذ عمليات ميدانية أو تثبيته على مروحية، وهو يعتمد التقنية نفسها التي اشتهرت بها أجهزة "ستينغراي" المستخدمة منذ سنوات في عمليات المراقبة الإلكترونية.

وأضافت المجلة أن شركة كوغنايت، التي تتخذ من مدينة هرتسليا في إسرائيل مقرا لها، تسوق نفسها باعتبارها "البديل الأبرز" لشركة بالانتير الأمريكية في مجال تحليل البيانات والمراقبة الأمنية.

إيرادات وصفقات

ورغم أن معظم إيرادات الشركة تأتي من إسرائيل وأوروبا، فإن حضورها في السوق الأمريكية يتزايد تدريجيا. فقد ارتفعت إيراداتها في أمريكا من 10 ملايين دولار عام 2023 إلى 15 مليونا عام 2025، بحسب إفصاحاتها المالية.

ولم تقتصر عقود الشركة على شرطة تكساس، إذ حصلت أيضا على صفقات مع وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، وشرطة ولاية نيويورك، وشرطة مدينة ألباكركي في ولاية نيومكسيكو، إضافة إلى إدارة إنفاذ القانون في ولاية فلوريدا، التي اشترت نظام فالكونت لاستخدامه ضمن عملية أمنية هادفة إلى مواجهة الهجرة الجماعية عبر البحر الكاريبي.

وحسب المجلة، فإن انتشار هذه التقنيات يثير مخاوف متزايدة لدى المدافعين عن الخصوصية، إذ يمكن لأجهزة محاكاة أبراج الاتصالات جمع بيانات عن هواتف جميع الموجودين في نطاق عملها، وليس فقط الأشخاص المستهدفين بالتحقيقات، مما يعيد الجدل حول حدود استخدام تقنيات المراقبة المتقدمة داخل أمريكا.