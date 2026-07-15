الكويت تسيطر على حريق بموقع تعرض لاستهداف إيراني بدون إصابات

خبرني - سيطرت فرق الإطفاء في الكويت، فجر الأربعاء، على حريق اندلع في أحد المواقع بالبلاد، بعد تعرضه للاستهداف، من دون تسجيل إصابات، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام، العميد محمد الغريب، قوله إن ست فرق إطفاء، بمساندة من فرق إطفاء الجيش والحرس الوطني، تمكنت من السيطرة على الحريق.

وأضاف أن الموقع تعرض للاستهداف ضمن ما وصفه بـ "الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني الآثم".

وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت مساء إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة، الثلاثاء، إثر استهداف إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية، مؤكدة أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية والعلاج اللازم وأن حالتهم الصحية مستقرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت الثلاثاء صاروخا باليستيا واحدا، و5 صواريخ جوالة، و33 طائرة مسيّرة معادية، وتم اعتراضها والتعامل معها.

وأضاف أن "العدوان الإيراني" أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، وسقوط شظايا في عدد من المواقع داخل البلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وأكد العطوان استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.