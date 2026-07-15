*
الاربعاء: 15 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ترمب: الضربات على إيران ستستمر حتى أقول إن هذا يكفي

  • 15 تموز 2026
  • 01:37
ترمب الضربات على إيران ستستمر حتى أقول إن هذا يكفي

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر الأربعاء، إن الضربات الأميركية على إيران ستستمر إلى أن يقرر أنها بلغت حدها الكافي، مؤكدا أن واشنطن كانت قد حثّت طهران على إبرام اتفاق.

وأضاف ترمب، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران الثلاثاء، مشيرا إلى أن طهران لا تزال تبدي "بعض المقاومة، لكن ليس الكثير".

وأوضح أن بلاده تؤجل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية إلى المرحلة الأخيرة.

وتزامنت تصريحات ترمب مع ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بنسبة 1%، لتتجاوز 80 دولارا للبرميل، على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين في محافظة هرمزجان قولهم إن الأصوات التي سُمعت في بندر عباس والمناطق الساحلية والجزر الواقعة في الخليج مرتبطة باشتباكات في مضيق هرمز.

وكان الجيش الأميركي أعلن استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والقادمة منها، بالتزامن مع شن جولة إضافية من الضربات الأميركية.

وقال الجيش إن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية ومئات الطائرات العسكرية تعمل حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدا أن القوات الأميركية لا تزال في حالة تأهب وجاهزية.

وبدأ الجيش الأميركي، مساء الثلاثاء، جولة إضافية من الضربات ضد إيران عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، بهدف مواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وحذّرت إيران، الثلاثاء، من أن إعلان الولايات المتحدة استئناف الحصار البحري على موانئها قد قوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن الهادفة إلى وقف الحرب تمهيدا لإجراء محادثات سلام.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن قرار ترامب بمعاودة فرض الحصار «أدى، بشكل أو بآخر، إلى تقويض مذكرة التفاهم» التي أُبرمت بوساطة باكستانية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

المغرب ينضم إلى «قوة الاستقرار الدولية» بغزة
المغرب ينضم إلى «قوة الاستقرار الدولية» بغزة
  • 2026-07-15 18:36
قلق إسرائيلي من تمدد تركيا في سورية ومخاوف من توجه الدولة الجديدة
قلق إسرائيلي من تمدد تركيا في سورية ومخاوف من توجه الدولة الجديدة
  • 2026-07-15 18:32
جبل طارق بلا سياج.. الحدود تُفتح مع إسبانيا والمراقبة رقمية
جبل طارق بلا سياج.. الحدود تُفتح مع إسبانيا والمراقبة رقمية
  • 2026-07-15 18:27
سجن جندي إسرائيلي أدين بالتخابر مع الاستخبارات الإيرانية
سجن جندي إسرائيلي أدين بالتخابر مع الاستخبارات الإيرانية
  • 2026-07-15 18:03
حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 4734 قتيلا
حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 4734 قتيلا
  • 2026-07-15 16:45
قادة الكاريبي يطالبون بتعويضات عن العبودية وإنهاء الاستعمار
قادة الكاريبي يطالبون بتعويضات عن العبودية وإنهاء الاستعمار
  • 2026-07-15 16:23