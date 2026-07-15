الجيش الأميركي يعلن استئناف الحصار البحري على إيران

خبرني - أعلن الجيش الأميركي ليل الثلاثاء-الأربعاء إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية رداً على هجمات إيرانية استهدفت سفناً في مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم": "استأنفنا الحصار البحري على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها اليوم الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

وأضافت: "أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية ومئات الطائرات العسكرية تنشط في أنحاء الشرق الأوسط".

وفي مسعى لزيادة الضغط على طهران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وخلال الحصار السابق الذي فُرض في أبريل (نيسان) رداً على إغلاق طهران للمضيق، لم تتمكن إيران من تصدير "برميل نفط واحد"، بحسب كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف.

ومن شأن التصعيد الأوسع منذ وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط في أبريل (نيسان)، أن يقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو (حزيران).