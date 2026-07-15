نهاية حقبة ديشامب.. فرنسا تودع مدربها التاريخي بعد مونديال 2026

خبرني - أسدل الستار على مسيرة ديدييه ديشامب في قيادة منتخب فرنسا، عقب الخروج أمام إسبانيا من نصف نهائي كأس العالم 2026، لتنتهي واحدة من أطول وأنجح الحقبات التدريبية في تاريخ «الديوك».

وكان ديشامب قد أعلن مسبقًا أن مونديال 2026 سيكون محطته الأخيرة مع المنتخب الفرنسي، بعد مسيرة بدأت في أغسطس 2012 واستمرت قرابة 14 عامًا، قاد خلالها فرنسا إلى قمة كرة القدم العالمية.

وتوج ديشامب خلال حقبته بلقب كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021، كما قاد فرنسا إلى نهائي كأس أمم أوروبا 2016 ونهائي كأس العالم 2022، قبل أن تنتهي رحلته في نصف نهائي مونديال 2026.

وبذلك يودع ديشامب منصبه بعدما ترك إرثًا استثنائيًا مع المنتخب الفرنسي، سواء بصفته لاعبًا وقائدًا بطلًا للعالم عام 1998، أو مدربًا قاد «الديوك» إلى اللقب العالمي بعد 20 عامًا.