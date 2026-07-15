أكسيوس: ترمب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سورية ولبنان

خبرني - أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترمب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البدء في سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن ترمب أبلغ نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية جرت الخميس، بأن الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يثير التوترات وقد يقود إلى تصعيد.

وبحسب مسؤول أمريكي، قال ترمب لنتنياهو، "إنهم لا يريدون وجودكم هناك، وينبغي لكم إعادة نشر قواتكم"، موضحا أن الرئيس الأمريكي أبدى موقفا مماثلا بشأن الوجود الإسرائيلي في لبنان.

في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن نتنياهو أثار خلال المكالمة "الحاجة إلى إقامة مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل".

وأشار "أكسيوس" إلى أن طلب ترمب يزيد الضغوط المفروضة على نتنياهو، قبل نحو 3 أشهر من انتخابات تُعد حاسمة لمستقبله السياسي والشخصي، فيما يُستبعد أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي على خطوات جوهرية لسحب قواته من المناطق التي تسيطر عليها في سوريا، أو السماح بانسحابات إضافية في لبنان تتجاوز ما وافق عليه سابقا.

ووفق الموقع، فإن القوات الإسرائيلية تنتشر حاليا في مناطق واسعة من جنوب سوريا وجنوب لبنان، في وقت تقول فيه الحكومة الإسرائيلية إن هذا الوجود ضروري لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف "أكسيوس" أن مسؤولين بارزين في الحكومة الإسرائيلية يرغبون في الاحتفاظ بسيطرة مفتوحة المدة على تلك المناطق، فيما يدفع بعضهم نحو إقامة مستوطنات فيها.

نتنياهو يعرقل الاتفاق

وجرت المكالمة بين ترمب ونتنياهو بعد يوم من اجتماع الرئيس الأمريكي مع نظيره السوري أحمد الشرع، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة التركية أنقرة.

وذكر "أكسيوس" أن إدارة ترمب حاولت على مدى أشهر التوصل إلى اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وسورية، قبل أن تخلص إلى أن نتنياهو غير مستعد لتقديم التنازلات المطلوبة.

وشملت التنازلات التي طالبت بها واشنطن انسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية التي سيطر عليها عقب انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وفي الملف اللبناني، عقد وسطاء أمريكيون، الثلاثاء، اجتماعا في روما مع دبلوماسيين إسرائيليين ولبنانيين، لبحث تنفيذ اتفاق إطاري وقعه لبنان وإسرائيل قبل أسابيع عدة.

وبموجب الاتفاق، تعهدت إسرائيل بسحب قواتها من منطقتين تجريبيتين تسيطر عليهما في جنوب لبنان، والسماح للجيش اللبناني بالانتشار فيهما، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يبدأ حتى الآن إعادة الانتشار خارج المنطقتين، وفقا لأكسيوس.

مطالبة بانسحاب إسرائيلي

وبحسب الموقع، تطالب الحكومة اللبنانية ببدء الانسحاب ووضع جدول زمني واضح للانسحابات الإسرائيلية اللاحقة.

في المقابل، قال مسؤولون إسرائيليون إنهم يريدون من الجيش الإسرائيلي التحقق من خلو المنطقتين من أسلحة حزب الله وبنيته التحتية العسكرية قبل الانتقال إلى مناطق أخرى، بينما طالب الجانب اللبناني بأن يتولى الجيش الأمريكي مهمة التحقق من ذلك.

ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير "أكسيوس" لكنه لم ينف ما ورد فيه.

وقال مسؤول أمريكي للموقع إن ترمب "تربطه علاقة قوية برئيس الوزراء نتنياهو"، وإن إسرائيل "كانت دائما حليفا مهما للولايات المتحدة"، مضيفا أنه "لم يكن هناك صديق لإسرائيل أو مدافع عن السلام أكبر من الرئيس ترمب".