إيران: استئناف الحصار الأميركي يقوّض مذكرة التفاهم

خبرني - حذّرت إيران الثلاثاء، من أن إعلان الولايات المتحدة استئناف الحصار البحري على موانئها قد قوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن الهادفة إلى وقف الحرب تمهيدا لإجراء محادثات سلام.

وقال نائب وزير الخارجية الايراني كاظم غريب أبادي إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعاودة فرض الحصار "أدى، بشكل أو بآخر، إلى تقويض مذكرة التفاهم" التي أبرمت بوساطة باكستانية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا كاملا، لكن فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية وإليها، أو التي تحمل أي شحنات إيرانية.

وقال إنه، بناء على محادثات مثمرة للغاية مع قيادات الشرق الأوسط، قرر استبدال رسوم الاسترداد الأميركية البالغة 20%" باتفاقيات تجارية واستثمارية ستبرمها دول الخليج المختلفة مع الولايات المتحدة"

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستكون ضخمة، لكنها في الوقت نفسه ستكون مفيدة للغاية لهم ولمستقبلهم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر استثمار بالدولار مقارنة بأي دولة أخرى في التاريخ، وأن الاستثمارات الجديدة ستزيد هذا الرقم بشكل ملحوظ، وستؤدي إلى تدفق المصانع والمنشآت والمعدات إلى الولايات المتحدة بمستويات غير مسبوقة، بما يخلق ملايين الوظائف الأميركية ذات الأجور المرتفعة.

وكانت إيران أغلقت عمليا مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي كان يمر عبره خُمس إنتاج النفط الخام العالمي، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات ضدها في 28 شباط.

وبدأ الإغلاق يُرفع تدريجيا بعدما وقّع الطرفان في 17 حزيران مذكرة تفاهم، نصّت على بنود عدة من أبرزها وقف الحرب على مختلف الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإجراء مفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد.

والثلاثاء الماضي، تجددت المواجهات على خلفية هجمات على سفن في مضيق هرمز نُسبت إلى الجمهورية الإسلامية.

واستؤنفت المواجهات بوتيرة غير مسبوقة منذ أسابيع، مما دفع ترامب إلى القول مرارا إن وقف إطلاق النار "انتهى"، مما أدى إلى انهيار مذكرة التفاهم.