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الماتادور لا يرحم.. فرنسا خارج المونديال وإسبانيا إلى النهائي

  • 14 تموز 2026
  • 23:51
الماتادور لا يرحم فرنسا خارج المونديال وإسبانيا إلى النهائي

خبرني - حجز المنتخب الإسباني مقعده في نهائي كأس العالم 2026 بعدما أطاح بنظيره الفرنسي بنتيجة 2-0 في مواجهة نصف النهائي، ليواصل عروضه القوية ويقترب خطوة من التتويج باللقب العالمي.

وافتتح ميكيل أويارزابال التسجيل للماتادور في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، مانحًا إسبانيا الأفضلية في الشوط الأول بعد أداء منظم وسيطرة واضحة على مجريات اللقاء.

وفي الدقيقة 58، وجه بيدرو بورو الضربة القاضية للديوك الفرنسية بإحرازه الهدف الثاني بعد هجمة جماعية مميزة، ليؤكد تفوق المنتخب الإسباني ويقوده إلى المباراة النهائية، فيما اكتفى المنتخب الفرنسي بمشاهدة حلم اللقب يتبخر.

وتنتظر إسبانيا في النهائي الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين المقررة في نصف النهائي الثاني، بينما سيلعب المنتخب الفرنسي مباراة تحديد المركز الثالث.

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