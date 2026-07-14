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القيادة المركزية الأمريكية تعلن جولة جديدة من الضربات على إيران واستعدادات لحصار بحري

  • 14 تموز 2026
  • 22:57
القيادة المركزية الأمريكية تعلن جولة جديدة من الضربات على إيران واستعدادات لحصار بحري

خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، بدء جولة إضافية من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن العمليات تستهدف مواصلة تقويض القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وقالت القيادة، في بيان، إن الضربات بدأت عند الساعة الثالثة من مساء اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.

وأضافت أن القوات الأمريكية تستعد كذلك لاستئناف الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، موضحة أن هذا الحصار سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفق ما ورد في البيان.

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