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بضربة جزاء مثيرة للجدل.. إسبانيا ترسخ رقما سلبيا لفرنسا في المونديال

  • 14 تموز 2026
  • 22:46
بضربة جزاء مثيرة للجدل إسبانيا ترسخ رقما سلبيا لفرنسا في المونديال

خبرني - تأخر منتخب فرنسا لأول مرة في النتيجة خلال النسخة الحالية من كأس العالم 2026، وذلك في مباراته ضد فرنسا.

 

والتقى منتخب إسبانيا أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم 2026، الثلاثاء.

 

هدف إسبانيا ضد فرنسا في كاس العالم

وافتتح منتخب إسبانيا التسجيل من ضربة جزاء أحرزها ميكيل أوريازابال بالدقيقة 22 من عمر اللقاء.

وتسبب لامين يامال في احتساب ركلة الجزاء لإسبانيا بعد خطأ من لوكاس دين، وسط اعتراضات من منتخب فرنسا بعدما لمست الكرة نجم "لاروخا".

وأصبح أوريازابال الهداف التاريخي لإسبانيا في نسخة واحدة من كأس العالم برصيد 5 أهداف، معادلاً الرقم القياسي لكل من إيميليو بوتراغينيو بنسخة 1986 وديفيد فيا بنسخة 2010.

وفي الوقت نفسه، باتت فرنسا هي الدولة التي عانت من أكبر عدد من ركلات الجزاء في تاريخ كأس العالم، وذلك بعدما احتسبت ضدها 16 ركلة جزاء.

 

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