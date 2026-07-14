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الكويت تعلن تعرض إحدى القطع البحرية لاستهداف إيراني.. وإصابة 4 عسكريين

  • 14 تموز 2026
  • 22:29
الكويت تعلن تعرض إحدى القطع البحرية لاستهداف إيراني وإصابة 4 عسكريين

خبرني -  أعلنت الكويت، الثلاثاء، تعرض إحدى القطع البحرية لاستهداف إيراني وإصابة 4 عسكريين.

وفي بيان صدر الثلاثاء، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت، منذ مساء الثلاثاء صاروخا باليستيا، و5 صواريخ جوالة، و33 طائرة مسيرة معادية، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.

‏وأضاف البيان أن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، وسقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

‏كما تم استهداف إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية، وأصيب على إثر ذلك 4 من منتسبي القوات المسلحة، حيث تلقوا الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وحالتهم مستقرة.

‏وتؤكد القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين، بحسب البيان نفسه.

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