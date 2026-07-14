*
الاربعاء: 15 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

محكمة تركية تصدر أمرا باعتقال نتنياهو

  • 14 تموز 2026
  • 22:17
محكمة تركية تصدر أمرا باعتقال نتنياهو

خبرني - أصدرت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، نشرة حمراء لاعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتهمة الاعتداء على أسطول الصمود في المياه الدولية خلال طريقها إلى قطاع غزة.

وصدر الحكم عن محكمة إسطنبول الجنائية العليا كجزء من المحاكمة الجارية بشأن اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الصمود المتجه إلى غزة.

ويأتي قرار المحكمة نتيجة لدعوى قضائية عامة واسعة النطاق رُفعت ضد نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وتشمل قائمة التهم الموجهة ضد نتنياهو جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وإيذاء متعمد وتعذيب.

وعلاوة على ذلك، تتهم لائحة الاتهام المتهمين بإتلاف الممتلكات والنهب المشدد وعرقلة حركة وسائل النقل والاختطاف أو الاحتجاز وحرمان الأفراد من حريتهم.

وفي نوفمبر 2025، أصدرت محكمة في إسطنبول أوامر اعتقال أولية بحق نتنياهو وعشرات المسؤولين الآخرين ردا على كل من الهجوم على "أسطول الحرية" وأعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقدمت الإجراءات القانونية أكثر في أبريل 2026، عندما أصدر مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول لائحة اتهام نهائية تطالب بعقوبات بالسجن المؤبد المشدد للمسؤولين الإسرائيليين، بحجة أن المحاكم التركية لها اختصاص قضائي بموجب القانون البحري الدولي.

ويمثل الإشعار الأحمر الجديد خطوة رسمية من المحكمة للسعي إلى إنفاذ تلك التهم دوليا.

وانطلقت قافلة "أسطول الصمود العالمي" في أواخر عام 2025 بتنظيم من منظمات غير حكومية ونشطاء عالميين، لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.

وخلال عملية قرصنة السفن، صعدت قوات الاحتلال على متن السفن المدنية، واستولت عليها، واعتقلت مئات النشطاء من مختلف البلدان، الذين تم احتجازهم ثم ترحيلهم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

المغرب ينضم إلى «قوة الاستقرار الدولية» بغزة
المغرب ينضم إلى «قوة الاستقرار الدولية» بغزة
  • 2026-07-15 18:36
قلق إسرائيلي من تمدد تركيا في سورية ومخاوف من توجه الدولة الجديدة
قلق إسرائيلي من تمدد تركيا في سورية ومخاوف من توجه الدولة الجديدة
  • 2026-07-15 18:32
جبل طارق بلا سياج.. الحدود تُفتح مع إسبانيا والمراقبة رقمية
جبل طارق بلا سياج.. الحدود تُفتح مع إسبانيا والمراقبة رقمية
  • 2026-07-15 18:27
سجن جندي إسرائيلي أدين بالتخابر مع الاستخبارات الإيرانية
سجن جندي إسرائيلي أدين بالتخابر مع الاستخبارات الإيرانية
  • 2026-07-15 18:03
حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 4734 قتيلا
حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 4734 قتيلا
  • 2026-07-15 16:45
قادة الكاريبي يطالبون بتعويضات عن العبودية وإنهاء الاستعمار
قادة الكاريبي يطالبون بتعويضات عن العبودية وإنهاء الاستعمار
  • 2026-07-15 16:23