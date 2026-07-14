محمد إمام يحسم الجدل حول إجراء عمليات تجميل

خبرني -ى نفى الفنان المصري محمد إمام الشائعات المتداولة حول خضوعه لعمليات تجميل، كما كشف عن مكالمة جمعته باللاعب محمد صلاح، تضمنت موقفًا طريفًا.



ورد محمد إمام على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن خضوعه لعمليات تجميل أو استخدام مستحضرات تجميل، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة.



وكتب عبر خاصية "القصص" على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام": "والله ولا عامل بوتوكس ولا فيلر ولا حاطط ميكب خالص.. أنا بس بحب أقعد في الشمس"، في تعليق ساخر أنهى به الجدل حول مظهره.



وخلال ظهوره في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، كشف إمام عن مكالمة هاتفية جمعته بالنجم المصري محمد صلاح، معربًا عن إعجابه الكبير بمسيرته الرياضية، واصفًا إياه بأنه أحد أهم النماذج الملهمة في تاريخ مصر.

وأوضح أن محمد صلاح أخبره بأنه شاهد إعلانًا سابقًا يبحث فيه عن طفلة للمشاركة في أحد أعماله الفنية، وقال له مازحًا إنه فكر في ترشيح ابنته "مكة"، وهو ما رحب به إمام، مؤكدًا سعادته بهذه اللفتة.

كما علق محمد إمام على الجدل الدائر بشأن أجور النجوم، وقال بروح الدعابة: "محدش بياخد أجر أعلى مني غير أبويا"، في إشارة إلى والده الفنان عادل إمام، موضحًا أن الأخير كان الأعلى أجرًا في جيله، لكنه لم يكن يتحدث عن ذلك أو يروج له.

وأضاف: "أنا اتربيت من فلوس التذاكر، ومن حب الناس قدرت أتعلم في أفضل المدارس والجامعات"، مؤكدًا اعتزازه بالجمهور الذي كان سببًا في نجاحه واستمرار مسيرته.

وتطرق إمام إلى كواليس تصوير فيلمه الجديد "صقر وكناريا"، كاشفًا أنه وفريق العمل عاشوا لحظات من الخوف بعد تعرضهم لهزة أرضية أثناء تصوير أحد المشاهد داخل أحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة، قبل أن يستأنفوا التصوير عقب انتهاء الزلزال.

ويُعرض حاليًا فيلم "صقر وكناريا" في دور السينما، ويشارك في بطولته محمد إمام إلى جانب شيكو، وانتصار، ويارا السكري، ويسرا اللوزي، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.